Нешка Стефанова Робева е известна българска бивша състезателка, по-късно треньорка по художествена гимнастика и хореографка, заслужил майстор на спорта, заслужил треньор. Била е членка на Българската комунистическа партия.

Тя е успешна треньорка по художествена гимнастика през 80-те и 90-те години на ХХ век. С нейното име са свързани най-големите успехи на българската художествена гимнастика и на българските "златни момичета“, както и развитието на световната художествена гимнастика. Като хореограф Нешка Робева създава стотици съчетания за своите гимнастички, както и спектакли на ръководената от нея танцова трупа.

Родена е на 26 май 1946 година в Русе. Завършва хореографско училище, а после ВИФ (1973). Състезава се в националния отбор по художествена гимнастика със старши треньор Жулиета Шишманова. В продължение на дълги години е конкурентка на Мария Гигова. Участничка е в 4 световни първенства: Копенхаген (1967), Варна (1969), Хавана (1971) и Ротердам (1973). Вицесветовна шампионка и сребърна медалистка е в многобоя на първенството във Варна, носителка на още 8 медала на отделните уреди от световните първенства.

След приключване на състезателната си кариера е асистент във ВИФ, а след това работи в Българската федерация по художествена гимнастика. От 1976 година е на работа в дружеството за физкултура и спорт "Левски-Спартак“.

През периода 1974 – 1999 година е старши треньор на българския национален отбор по художествена гимнастика. През този период на световни и европейски първенства, олимпийски игри и световни купи състезателките на Нешка Робева са спечелили 294 медала, сред които: 7 абсолютни световни, 10 абсолютни европейски титли и 1 вицеолимпийска титла индивидуално, както и 7 абсолютни световни, 6 абсолютни европейски титли и 1 вице-олимпийска титла при ансамблите. От 1993 година до 1997 година е членка на Европейския комитет по гимнастика.

Известни композиции на Робева в гимнастиката са по "Лятно време“, "Жар птица“, "Токата и фуга в ре минор“, "Болеро“, "Кармина Бурана“, "Кармен“, "Аве Мария“, "Лунната соната“, "Лебедово езеро“, "Горещ вятър“, "Интродукция и рондо капричиозо“, "Шанз-Елизе“ и много други.

Рефренът "Нешка няма грешка!“ се появява за пръв път по време на световното първенство във Варна през 1969 година за Нешка като състезателка, но се утвърждава най-вече вследствие от успешната работа на Робева като треньорка.

През 2000 година Робева спира треньорската си дейност и се връща към първата си специалност, като създава трупа от 35 момичета и момчета ("Нешанъл арт“), с която си поставя за цел да представя съвременна интерпретация на българския и балкански фолклор. В нея Нешка Робева е ръководител, постановчик и хореограф на спектаклите. Трупата на Нешка Робева има близо 1000 представления в страната и чужбина, преминали при голям успех.

Президент е на клуба по художествена гимнастика "Левски“. Удостоена е със званието "Герой на социалистическия труд на България“ и 2 ордена "Георги Димитров“, с "Орден на изгряващото слънце, златни лъчи с розетка“ (Япония), званието "Почетен гражданин“ на София, Пазарджик, Кюстендил, Русе, Детройт (САЩ) и на много други градове в България и по света.

Освен с постиженията си като състезател, треньор, хореограф, постановчик и ръководител на танцова трупа, Нешка Робева е известна и с противоречивите си граждански позиции, както и с активното си участие в политическия живот на България преди и след 10 ноември 1989 г.. Депутат е в две Народни събрания. Тя е сред само двамата депутати, които се осмеляват да се обявят и да гласуват против Закона за административното деление през 1987 г., свиващ окръзите до 9 области и окрупняващ общините в селищни системи. Съучредител на създадения през 1988 г. Обществен комитет за екологична защита на Русе – първата неформална дисидентска група в България.

През 2014 година Нешка Робева подкрепя водената от Николай Бареков политическа партия "България без Цензура“ преди парламентарните избори. Ансамбълът на Нешка Робева провежда турне в страната заедно с Николай Бареков. През 2015 г. Робева се разграничава от Бареков и партията му, като определя Бареков за свой "провал и урок“.

Рязката смяна в позицията на Робева към Бареков дава повод на сатиричното предаване "Господари на ефира" да наградят Робева с пародийната награда Златен Скункс. "Господари на ефира“ подчертават коренната промяна в позцията на Робева за период от 4 месеца между септември 2014 г. и януари 2015 г.

Нешка Робева е обвинена във физическо насилие и психически тормоз от гимнастичките Бианка Панова през 1999 г. и непълнолетната тогава Стела Салапатийска през 1997 г. Робева признава, че е удряла свои състезателки, както и дъщеря си, с думите: "Да, и това го знаят всички. Удряла съм и дъщеря си, вас не са ли ви удряли вашите родителите?“. През 2016 г. Робева отново признава, че е удряла гимнастичка.

На 7 ноември 2024 г., чрез социалната мрежа Фейсбук, Робева призовава за протест срещу премиерата на пиесата на Бърнард Шоу "Оръжията и Човекът“, поставена на сцената на Народния театър "Иван Вазов“ от режисьора Джон Малкович. Събралата се по призивите на Робева, ПП "Възраждане“, ВМРО и други, главно националистически, организации тълпа, успява да провали премиерата. На следващия ден, след като в подкрепа на пиесата се изказват много културни дейци (Стефан Цанев, Юлиан Вергов, Недялко Йорданов, Теодор Ушев и др.), както и обикновени граждани, премиерата се провежда при пълна зала.

