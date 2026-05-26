Археологически открития в Анатолия, съвременна Турция, хвърлят изцяло нова светлина върху ранните етапи от разпространението на християнството, разкривайки най-добре запазеното древно изображение на Исус Христос в света. Тези мащабни находки обхващат неизвестни досега църкви, надписи и християнски гробници, които доказват как регионът бързо се е превърнал в истинска люлка на новата вяра само десетилетия след разпятието в Йерусалим.

Публикуваните анализи от Independent очертават ключовата роля на международните екипи от турски, британски, немски, австрийски и американски изследователи, които изцяло променят съвременното разбиране за тази епоха.

Подземната гробница в Изник и тайната на фреската

Образът на Христос като Добрия пастир е открит през изминалата година в турския град Изник и се нарежда сред петте най-стари изображения на Спасителя като възрастен, откривани някога в света. Фреската датира от периода между началото и средата на III век сл. Хр. Тъй като е била запечатана в подземна семейна гробница с изключително ниска концентрация на кислород, пигментите ѝ са останали в почти перфектно състояние – точно така, както са били нарисувани преди близо 1800 години. Чертите на лицето, гънките на туниката, ръцете на Исус и очертанията на овена върху раменете му са напълно ясни и видими. Картината дава на историците ценна информация за възприятията на ранните християни, които са изобразявали Христос без брада, с къса коса и облечен в луксозни римски дрехи, характерни за висшата класа.

Разкрития в Пергамон и дузина нови църкви

В рамките на последните две години археолозите са идентифицирали поне дванадесет непознати църкви в Анатолия, датиращи от IV и V век сл. Хр. Паралелно с това, разкопки в историческия град Пергамон извадиха наяве и едно от най-ранните познати изображения на Свети Георги. Експертите вече картографират дигитално и Пергамския храм, където за първи път се е провеждало поклонението пред римския император, за да разберат как този култ се е съчетавал с тогавашния езически религиозен комплекс. Християните категорично са се противопоставяли на поклонението пред владетелите, като са използвали числови кодове като 666 или 616 – известни като "Числото на звяра“ – за политически атаки срещу императорите.

Монументалните статуи на римските владетели

Освен църковни храмове, проучванията в Турция откриват и огромни паметници на римската имперска власт. Само за последните три години в древния пристанищен град Сиедра са намерени следи от 3,5-метрова статуя на император Марк Аврелий от II век сл. Хр., а в град Бубон са идентифицирани останките от друга негова статуя с височина 2,1 метра. През 2021 г. в град Алабанда е открита главата на 2,5-метрова статуя на император Адриан, а по-ранни разкопки в Сагаласос разкриха масивни 4,5-метрови скулптури на Адриан и Марк Аврелий. Тези находки обясняват контекста на текстовете в Новия завет и по-конкретно Книгата Откровение, написана от пророк Йоан от Патмос около 90 г. сл. Хр., която проповядва, че империята се контролира от Дявола. Писмата му са били изпратени до седем християнски общности в днешна Западна Турция, където наскоро бе открита и древна домашна църква.

Фактори за бързото разрастване на християнството

Новите исторически изследвания на университети във Великобритания и по света помагат да се разбере как за три века християнството се е превърнало от преследвана секта в официална религия на Римската империя. Анализите сочат, че преследванията и мъченичеството всъщност са помогнали за експанзията на вярата. Растежът е бил стимулиран от по-ниските нива на ранна смъртност сред християните, дължащи се на по-малкото заболявания в сравнение с езическите общности. Изградените раннохристиянски системи за социални грижи са увеличили процента на обръщане във вярата, а икономическите и политическите проблеми на Рим също са засилили този процес. Проучванията показват и сериозен демографски дисбаланс в ущърб на езичниците, предизвикан от практиката им за убийство на новородени момичета – нещо, което християнските общности никога не са извършвали.

Професор Кандида Мос от Университета в Бирмингам, която е водещ авторитет по ранно християнство, подчертава, че Анатолия е била истинската люлка на религията. Регионът, посетен от апостолите Петър и Павел, има колосално значение за историята, а след приемането на християнството за официална религия, римляните съвсем логично преместват столицата си от Рим в Константинопол.