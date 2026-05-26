Валежите в страната ще продължат и през следващите дни, но интензитетът им ще бъде по-нисък от регистрирания наскоро в Централна Северна България, тази прогноза направи климатологът проф. Георги Рачев. Според него синоптична обстановка в България остава типично пролетно-лятна, като се очаква преминаването на студен фронт временно да понижи температурите в края на работната седмица.

С оглед последните бедствия от наводнения в страната той посочи по bTV, че природата не носи цялата вина за наводненията и щетите, а по-скоро е показала съществуващите пропуски в текущата поддръжка и превенцията, информира Plovdiv24.bg.

Човешката небрежност като фактор при бедствията

"В Карловските села беше природата, в Царево беше природата, в Елените беше природата. Но природата само ни показа, че не сме си свършили работата – не сме почистили“, коментира проф. Георги Рачев. Той допълни, че хората трябва да се научат да живеят в хармония с околната среда, тъй като в противен случай подобни мащабни бедствия ще продължат да се повтарят и занапред.

Температурни рекорди в Европа и промяна у нас

По отношение на общата синоптична обстановка, антициклонът, който до момента определяше метеорологичните условия над Централна Европа, вече се е изместил към Северно море. Именно тази въздушна маса донесе рекордните летни горещини в Западна Европа, където в столици като Лондон, Париж и Берлин бяха отчетени необичайно високи температури за сезона. През следващите дни към Германия ще нахлуе по-хладен въздух, докато територията на България и Балканския полуостров ще остане в периферията на тези процеси, запазвайки по-топло и сравнително стабилно време.

Студен фронт и окончателно настъпване на лятото

Днес и утре времето в страната ще бъде много топло, като термометрите ще отчитат стойности между 27° и 32°, а на отделни места е възможно да достигнат и до 33°. В четвъртък обаче през страната ще премине студен фронт, който ще доведе до понижение на температурите с около 5-6 градуса.

"Лятото е тук“, категоричен е проф. Рачев. Според неговата прогноза, веднага след краткото захлаждане в четвъртък и петък, още от неделя страната ще бъде изцяло обхваната от типично летен режим, характеризиращ се с високи сутрешни температури и краткотрайни следобедни валежи в планинските райони.