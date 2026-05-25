Старо телевизионно интервю от 2019 г. на певицата Дарина Йотова (известна като Дара) при Слави Трифонов отново привлече обществено внимание. В записа, водещият задава серия от лични и директни въпроси, включително за личния живот на изпълнителката.
Въпросното интервю в някогашното шоу на Слави Трифонов по bTV днес изглежда като учебникарски пример за институционален сексизъм и злоупотреба с ефирно положение. Представител на по-старото поколение в шоубизнеса и бъдещ политически лидер, водещият рамкира разговора през остарели клишета, напомнящи поведението на "пиян чичо на сватба“.
Това обаче не пречи на тогава 50-годишния Слави Трифонов да половината интервю на бюста на певицата. Момичето съвсем достойно и без да се засяга му обяснява, че природните ѝ дадености са просто въпрос на генетика. Водещият обаче отказва да смени темата и продължава да дълбае, стигайки до своебразен кръстосан разпит дали въпросните физически белези се предават по майчина, или по бащина линия.
Интервюто е определяно от част от зрителите като неловко заради тона на разговора и настойчивото навлизане в лични теми. В един от моментите разговорът се насочва към ролята на жената в обществото, като DARA прави изказване, че жените могат да бъдат пълноценни личности и лидери независимо от семейния си статус.
Въпреки натиска и настойчивите въпроси за личния ѝ живот, младата изпълнителка тогава демонстрира зрялост, която контрастираше с поведението на водещия. На тезата ѝ, че една жена може да бъде пълноценен човек и лидер без присъствието на мъж, Трифонов реагира остро с репликата: "Лидерка – няма такава дума!“.
Голям Ботев
преди 25 мин.
Опростачвнето на един Народ! Ако има едно нещо което не трябваше да копираме от Запада, това беше ето такива Просташки шоу програми. Ние не само ги копираме, но доказваме приказката, че ако Запада пръдне, ние ще се насерем-от един Клоун направихме политик и легитимирахме Простащината в Парламента.
