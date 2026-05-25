Старо телевизионно интервю от 2019 г. на певицата Дарина Йотова (известна като Дара) при Слави Трифонов отново привлече обществено внимание. В записа, водещият задава серия от лични и директни въпроси, включително за личния живот на изпълнителката.

Въпросното интервю в някогашното шоу на Слави Трифонов по bTV днес изглежда като учебникарски пример за институционален сексизъм и злоупотреба с ефирно положение. Представител на по-старото поколение в шоубизнеса и бъдещ политически лидер, водещият рамкира разговора през остарели клишета, напомнящи поведението на "пиян чичо на сватба“.

Това обаче не пречи на тогава 50-годишния Слави Трифонов да половината интервю на бюста на певицата. Момичето съвсем достойно и без да се засяга му обяснява, че природните ѝ дадености са просто въпрос на генетика. Водещият обаче отказва да смени темата и продължава да дълбае, стигайки до своебразен кръстосан разпит дали въпросните физически белези се предават по майчина, или по бащина линия.

Интервюто е определяно от част от зрителите като неловко заради тона на разговора и настойчивото навлизане в лични теми. В един от моментите разговорът се насочва към ролята на жената в обществото, като DARA прави изказване, че жените могат да бъдат пълноценни личности и лидери независимо от семейния си статус.

Въпреки натиска и настойчивите въпроси за личния ѝ живот, младата изпълнителка тогава демонстрира зрялост, която контрастираше с поведението на водещия. На тезата ѝ, че една жена може да бъде пълноценен човек и лидер без присъствието на мъж, Трифонов реагира остро с репликата: "Лидерка – няма такава дума!“.