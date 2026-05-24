Популярният телевизионен водещ Къци Вапцаров сподели вълнуващи детайли около най-новия си творчески проект - книгата със стихове "Цвете мое". По думите му произведението е плод на четири десетилетия творчество и събира в себе си лични моменти и преживявания от различни периоди на неговия живот.

В стихосбирката са включени творби, писани още по време на студентските години на водещия, както и от времето, когато е играл в театъра в Габрово, сподели той в интервю за NOVA.

В нея има и тъжни, и философски стихове, също така има и обърнати към Бога. В края на живота си искам да обърна внимание на душата си. Тя е най-важна. Един ден, като си тръгваме, ще си вземем нея с нас, а не материалното, казва още Къци Вапцаров.

Освен на духовното израстване, авторът обръща сериозно внимание и на ролята на децата в живота ни. Според него най-хубавото нещо е човек да успее да съхрани детското в себе си - да остане необременен и да се радва на света с чиста проба очакване, защото тогава Вселената отвръща със същото.