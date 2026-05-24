Зад безупречната визия, перфектната форма и широката усмивка на Славена Вътова се крие тежка лична драма, за която красавицата дълго време избягваше да говори. Участничката в кулинарното шоу "Hell's Kitchen“" която познаваме като модел и инфлуенсър, най-после събра сили да сподели за най-страшния момент в живота си. Оказва се, че раждането на втората ѝ дъщеря се превръща в истинска битка на живот и смърт.

Когато тялото отказва да се подчини

Славена не крие, че и двете ѝ бременности са били изключително трудни, но втората се превръща в деветмесечно изпитание за духа и тялото. Заради сериозни усложнения лекарите я поставят под денонощно наблюдение, а най-големият удар за активната брюнетка се оказва пълната забрана за работа.

Аз трябва да работя, за да се чувствам добре. Не съм в добро разположение на духа, когато не съм активна, споделя днес Вътова.

Свикнала винаги да бъде в движение, тя трудно приема мисълта, че трябва да забави темпото и да се щади. Точно тогава за първи път се сблъсква с болезненото осъзнаване, че човек няма пълен контрол над съдбата си, пишат от Hotarena.

Психолог я подготвя за най-лошото

Истинският ужас за семейството обаче настъпва в деня на раждането. Бебето се появява на бял свят в критично състояние и лекарите буквално започват битка за секунди.

При раждането Ани загуби всякакви показатели. Взеха ми я веднага и я сложиха в специално отделение. Бореха се за живота ѝ, не се знаеше дали изобщо ще оцелее. При мен влезе психолог, който се опитваше да ме подготви за най-лошото, разказва Славена с огромна болка.

Вместо щастие от първата среща с рожбата си, младата майка потъва в денонощен страх. Ситуацията е толкова несигурна, че момиченцето дори няма издаден акт за раждане – лекарите не смеят да дадат никакви гаранции.

Месец на молитви и надежда

След близо тридесет дни на безсъние, сълзи и тихи молитви, чудото се случва. Малката Ана укрепва достатъчно, за да бъде изписана и да прекрачи прага на дома си заедно със своите родители.

Този тежък сблъсък с реалността отваря очите на Славена за една друга, често пренебрегвана тема - болката, която хиляди родители преживяват в неведение.