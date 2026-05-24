Чалга дивата Софи Маринова потъна в скръб. Чрез публикация в социалните мрежи тя обяви, че майка й е починала. Поради тази причина Софи отменя участията си в следващите 10 дни, видя Plovdiv24.bg.

"С огромна болка ви споделям, че загубих майка си. В този труден момент имам нужда да бъда със семейството си и да изпратя най-скъпия човек в живота ми.

Поради тази причина отменям участията си през следващите 10 дни. Благодаря ви за разбирането", написа Софи Маринова.

Съболезнования!