Актрисата Виолина Доцева е избрана да изиграе образа на голямата Лили Иванова в предстоящия биографичен филм "Лили - любовта е живот“. Решението е взето след четиримесечен кастинг, в който са участвали редица актриси.

Доцева е родена на 6 юли 1993 г. и през 2015 г. завършва актьорско майсторство в Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Атанас Атанасов. Освен театралните си изяви, тя има и музикален опит, като е записала авторската песен "Спаси ме“ в сътрудничество с R.A.N.D.O.M.

Филмът "Лили - любовта е живот“ е първата игрална продукция, посветена на живота на емблематичната българска поп изпълнителка Лили Иванова. Кастингът за главната роля започна в края на миналата година.

Проектът е съвместна продукция между фондация "Лили Иванова“ и продуцентската компания "Междинна станция“. Сценарият е написан от Емил Бонев, режисьор на филма е Яна Титова, а оператор е Мартин Балкански.

Историята ще проследи ключови етапи от живота и кариерата на Лили Иванова – от ранните ѝ години до съвременния ѝ статус като една от най-значимите фигури в българската музика.