В свят, в който връзките в шоубизнеса често изглеждат мимолетни, една от най-обичаните български звездни двойки доказа, че истинската любов може да устои на времето и суетата. Музикантите Дони и Нети отбелязаха своята сребърна сватба, доказвайки, че споделеният им път е по-силен от всякога, информира Plovdiv24.bg.

Емоционален спомен от началото

Поводът бе отбелязан изключително емоционално в социалните мрежи, където Дони сподели редки кадри от сватбения ритуал, състоял се преди точно четвърт век. Снимките върнаха феновете към началото на тяхната официална история, изпълнена с много музика, взаимно вдъхновение и артистичен дух.

Към архивните кадри Дони добави кратко, но дълбоко послание, което описва как се променя любовта през годините:

Всичко днес е по-дълбоко и осъзнато, споделя Дони.

Четвърт век споделен път

Семейството на Дони и Нети отдавна се е превърнало в еталон за стабилност, хармония и взаимна подкрепа – както на сцената, така и в живота. През тези 25 години двамата не просто съхраниха искрата помежду си, но и изградиха съвместно творчество и красиво семейство.

Фенове и колеги от арт средите заляха профилите им с вълна от честитки, пожелавайки им още много десетилетия, изпълнени с разбирателство, вдъхновение и споделени моменти.