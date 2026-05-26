Веселина Петракиева поема управлението на дирекция "Новини и актуални предавания“ в Българската национална телевизия, което засилва очакванията за предстоящи нови назначения на репортери, продуценти и водещи. Длъжността, която до момента се изпълняваше от Добрина Чешмеджиева, се заема от дългогодишен кадър с богат професионален опит в частния сектор.

Професионален път и постижения в журналистиката

Новият директор на новините притежава 26 години професионален стаж в сферата на журналистиката. Кариерата ѝ започва именно в обществената медия в самото начало на 2000 г., но основната част от своя трудов път тя натрупва в Би Ти Ви, където постъпва през 2010 г. През годините Петракиева се утвърждава като продуцент и четири пъти печели вътрешнофирменото гласуване за наградата "Продуцент на годината“. През 2021 г. е назначена за главен редактор на новините под ръководството на тогавашния директор Антон Хекимян, който напуска през есента на 2023 г., за да се насочи към политическа кариера. Самата Петракиева се оттегля от частната медия по собствено желание през февруари 2024 г., като позицията ѝ тогава е поета от Асен Иванов.

Очаквания за кадрови промени на "Сан Стефанов“ 29

Поемането на високия пост от Петракиева породи вълна от притеснения сред екипа на БНТ, където мнозина очакват масови назначения на кадри от конкурентната частна телевизия. Вътрешни източници споделят, че служителите са изненадани от смяната на досегашния изпълняващ длъжността Добрина Чешмеджиева, тъй като очакванията са били водещата на предаването "Референдум“ да бъде утвърдена като титуляр. Притесненията от евентуална подмяна на състава се засилват и поради факта, че редица журналисти напуснаха Би Ти Ви в края на миналата година заедно с колежката си Мария Цънцарова.

Нови управленски цели за обществената медия

Встъпването в длъжност на Веселина Петракиева се реализира три месеца след избора на новия генерален директор на БНТ – Милена Милотинова. В своята управленска програма, с която спечели конкурса, Милотинова постави ясен акцент върху развитието на качествената журналистика, провеждането на разследвания, създаването на документални филми и публицистични предавания. От своя страна, новата шефка на новините определи националната телевизия като истински еталон за бърза и достоверна информация, качествена публицистика и разследваща журналистика.

В личен план Веселина Петракиева е популярна с връзката си с Добромир Иванов, от когото има дете, припомня "Уикенд".