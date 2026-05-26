Бивша водеща на "Тази събота и неделя" Бесте Сабри стана майка на момиченце, което се роди в 7:47 часа днес в Първа АГ болница "Света София“ в столицата. Малката принцеса, която получи името Азалеа, дойде на бял свят с тегло 2647 грама и дължина 47 см. Това съобщи във фейсбук гордата майка, информира Plovdiv24.bg. Родителите изразиха своята огромна благодарност за грижата, изключителния професионализъм и подкрепата на д-р Райна Ковачева и нейния медицински екип, поели раждането.

Раждането на малката Азалеа

Бесте сподели вълнението си от появата на бебето и благодари специално на своя партньор Айкут (Ai Ki) за това, че е бил неотлъчно до нея през всяка една секунда от този важен момент. Новороденото момиченце и майката се чувстват добре, а близки и колеги вече отправят своите пожелания към семейството за здраве, щастие и много любов.

Професионални успехи на младата майка

Бесте Сабри е добре познато и утвърдено име в българското медийно пространство, като се присъедини към екипа на bTV Новините през декември 2020 г. Тя бързо спечели признанието на колегите си и аудиторията, като получи престижното отличие "Репортер на годината за 2021“ за своето професионално и изключително задълбочено разработване на темата за COVID пандемията във всички нейни социални, медицински, образователни и човешки аспекти. Авторитетът ѝ бе затвърден на международно ниво, след като стана част от престижната селекция на списание Forbes за най-успешни млади хора "30 под 30“.

Пътят към създаването на семейство

Щастливата новина за майчинството идва след поредица от събития в личния живот на журналистката, започнали през изминалата година. През лятото Бесте Сабри вдигна тайна сватба с Айкут, който по-рано бе женен за голямата дъщеря на Христо Стоичков – Мика, и е баща на първата внучка на Камата – Миа. В средата на септември, вместо да се завърне на екран като водеща на предаването "Тази събота и неделя" след лятната си отпуска, стана ясно, че Сабри напуска телевизията, а нейното място в ефир бе поето от Ванина Недкова. Тогава се появиха и първите информации, че журналистката се оттегля от активния ефир, за да се отдаде на семейството си и да заживее с мъжа си в Маями, където той развива успешен бизнес от години.