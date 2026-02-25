CNN: Десетки документи на ФБР липсват от "досиетата на Епстийн", включително на жена, която обвинява Тръмп

© Журналистите от CNN стигнаха до заключението, че в публикуваните материали по делото на покойния милиардер Джефри Епстийн липсват около сто важни документа, включително интервю с жена, която е изказала обвинения срещу действащия президент Доналд Тръмп. Разследване на американската телевизия е установило, че в публикуваните от Министерството на правосъдието материали по делото липсват над 90 интервюта – от общо 325 интервюта на ФБР със свидетели.



Сред тях са и три на жена която твърди, че е била сексуално малтретирана от Епстийн от 13-годишна възраст, а също така е обвинила Доналд Тръмп в сексуален тормоз.



Робърт Гарсия, от Камарата на представителите от Демократическата партия, в коментар за CNN също е посочил този факт, отбелязвайки, че показанията на жената, която е отправила сериозни обвинения срещу президента, не се виждат сред публикуваните документи.



Липсата на част от документите в публикувания масив от материали по-рано бе отбелязана от Националното обществено радио NPR.



Говорителят на Министерството на правосъдието е отрекъл, че ведомството е изтрило част от материалите, и уверява, че са публикували всичко, което е било необходимо, и не са могли да включат само дубликати или документи, които са част от текущо федерално разследване.



Тръмп последователно отрича всякакви свои неправомерни действия във връзка с делото Епстийн, от Белия дом обвиненията срещу Тръмп бяха определени като неверни.