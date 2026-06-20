Иран е изнесъл 18 милиона барела петрол през последните пет дни, показват данни на компании, които следят движението на петролните танкери по света. Според експерти това е ясен сигнал, че корабоплаването през Ормузкия пролив постепенно се възстановява след продължителния период на ограничения и затруднения.

Новината е от особено значение за световните енергийни пазари, тъй като Ормузкият пролив е ключов маршрут за износа на петрол от страните в Персийския залив. През последните месеци през него преминаваха едва по около три плавателни съда дневно, което сериозно затрудняваше както арабските износители, така и Иран, който продължава да е обект на американски санкции.

По неофициални данни в четвъртък и петък през пролива са преминавали средно по 25 кораба на ден - около 20 петролни танкера и пет търговски плавателни съда от друг тип. Макар тези нива да остават значително под обичайния трафик от близо 100 кораба дневно, те показват съществено подобрение спрямо периода на блокада.