Властите в популярните туристически райони на Гърция започнаха мащабна акция срещу практиката на туристите да "запазват“ места на плажа, като оставят без надзор чадъри, шезлонги и други лични вещи за следващия ден. Поради големия туристически поток безплатните зони се запълват още в ранните сутрешни часове, което кара някои плажуващи да прибягват до незаконни методи.

По информация на БНР, общините в Халкидики и в крайбрежните райони от Кавала до Александруполис вече организират ранни сутрешни проверки. Общински екипи и техника почистват ивицата, а всички оставени през нощта вещи се премахват и изхвърлят директно.

Премахване на незаконни "резервации“ с катинари

Някои летовници стигат дотам, че заключват чадъри и шезлонги с катинари, за да си гарантират позиция на първа линия. Местните администрации обаче подчертават, че плажовете са обществено пространство и никой няма право да заема или ограничава части от тях за лично ползване. Единственото изключение от това правило се прави за хотелите и плажните заведения, които имат действащи договори с общините и заплащат наем за ползваните площи. В тези платени комплекси обикновено има свободни места през целия ден.

Правила за безплатните зони и солени глоби за боклук

Пътуващите имат пълната свобода да използват собствени плажни принадлежности в общинските зони, без да дължат такси за това. Основното изискване към тях е да прибират абсолютно всичко със себе си след края на деня. Освен срещу среднощното "заемане“ на терен, гръцките власти предупреждават и за засилен контрол по отношение на чистотата. Замърсяването на плажната ивица и оставянето на отпадъци се наказва строго, като санкцията за нарушителите достига 300 евро.