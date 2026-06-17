Wizz Air, най-голямата авиокомпания по пазарен дял в България, отбелязва днес началото на шест нови директни маршрута от Варна, сред които и пет уникални маршрута от Летище Варна. Новите линии свързват морската столица с Атина, Гданск, Вроцлав, Барселона, Дебрецен и Париж (Бове), като увеличават възможностите за пътуване от Варна и допълват най-голямото лятно разписание на авиокомпанията от морската столица до сега. Билетите са вече в продажба и могат да бъдат закупени на wizzair.com и в мобилното приложение на авиокомпанията на цени от 19,99 евро, съобщиха от компанията за Plovdiv24.bg.

Първите полети по новите маршрути до Атина, Гданск и Вроцлав бяха изпълнени на 15 юни, а ден по-късно стартираха и директните връзки до Барселона и Дебрецен. На 17 юни стартира и маршрутът до Париж (Бове).

Атина е една от най-значимите исторически и културни столици на Европа, съчетаваща хилядолетно наследство с динамичен съвременен градски живот. Посетителите могат да се докоснат до емблематични забележителности като Акропола и Партенона, да се разходят из живописните квартали Плака и Монастираки и да се насладят на богатата гръцка кулинарна традиция. Благодарение на своето стратегическо местоположение, градът е и отлична отправна точка за опознаване на гръцките острови и крайбрежието на Егейско море.

Барселона впечатлява със своята уникална архитектура, средиземноморска атмосфера и богато културно наследство. Творчеството на Гауди, представено в забележителности като Саграда Фамилия и Парк Гюел, превръща града в световен архитектурен символ. Наред с това Барселона предлага отлични възможности за морски туризъм, гастрономически преживявания и разнообразни културни събития през цялата година.

Гданск е един от най-красивите и исторически значими градове на Полша, разположен на брега на Балтийско море. Възстановеният му стар град впечатлява с характерна архитектура, живописни фасади и богато морско наследство. Градът, заедно със Сопот и Гдиня, е част от Триградието, което предоставя разнообразни възможности за културен, градски и морски туризъм.

Вроцлав, един от най-живописните градове в Полша, е разположен на бреговете на река Одер и известен със своите над 100 моста и острови. Сред най-емблематичните му забележителности са впечатляващият Пазарен площад, готическата Кметска палата и Катедралният остров – най-старата историческа част на града. Вроцлав впечатлява и с богатия си културен живот и многобройните музеи.

Дебрецен е вторият по големина град в Унгария, който предлага богато историческо наследство, просторни паркове и разнообразни културни събития. Градът е предпочитана отправна точка към известните термални курорти в региона, включително Хайдусобосло, както и към националния парк Хортобад, включен в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Париж е световната столица на културата, изкуството и модата, привличаща милиони посетители всяка година. Сред най-разпознаваемите символи на града са Айфеловата кула, Лувърът, катедралата Нотр Дам и Шанз-Елизе. Освен със своите исторически и архитектурни забележителности, френската столица е известна с изключителната си гастрономия и романтична атмосфера.

"С откриването на шестте нови маршрута и базирането на трети самолет във Варна сме изключително горди да разширим възможностите за пътуване от Българското Черноморие и да предложим на нашите пътници пет изцяло нови и уникални възможности за пътуване. Свързването на Варна с емблематични европейски градове като Атина, Барселона и Париж създава нови възможности за туризъм, бизнес и културен обмен. Докато директните връзки с динамично развиващи се дестинации в Централна и Източна Европа допринасят за насърчаването на входящия туризъм и подкрепят регионалната свързаност. Тези инвестиции са част от дългосрочния ангажимент на Wizz Air да прави пътуването по-достъпно, лесно и удобно за все повече пътници в Европа и отвъд. Let’s WIZZ, Варна!“, коментира Салваторе Габриеле Империале, мениджър "Корпоративни комуникации“ в Wizz Air.

На 15 юни Wizz Air и Летище Варна официално отбелязаха базирането на трети самолет Airbus A321neo в базата на авиокомпанията. Новият самолет добавя над 500 хил. допълнителни места годишно към мрежата на авиокомпанията от Варна и ще подкрепи изпълнението на най-голямото лятно разписание на превозвача от морската столица досега. През 2026 г. авиокомпанията предлага над 1,2 млн. места от Варна – ръст от 68% спрямо предходната година. Само през летния сезон на 2026 г. са осигурени 895 хил. места, което представлява увеличение от 61% спрямо лятото на 2025 г.