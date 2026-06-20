След големия проблем на ГКПП "Маказа", за който днес Plovdiv24.bg информира и след затварянето на част от магистрала "Струма" заради свръхтрафик (така се изразиха от АПИ) български граждани съобщиха следното:

Уважаеми любители на гръцкото море, вече навлязохме в активния летен сезон и днешният трафик го показа повече от ясно.

Задръстванията по граничните пунктове се дължат основно на силно увеличения поток от автомобили, временни забавяния по пътя и намалената скорост на преминаване през самите пунктове. Дезинфекцията от гръцка страна (каквато има и от българска страна) не е основната причина за образуването на дългите опашки.

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По данни на Агенция "Пътна инфраструктура“, цитирани от БНТ, днес в посока Гърция са преминавали около 2000 автомобила на час, докато пропускателният капацитет на път Е-79 към Гърция е приблизително 700 автомобила на час.

Прекрасно гръцко лято ви желаем!