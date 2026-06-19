След 10 месеца живот в България чернокожо семейство от Великобритания споделя хубавите моменти, предизвикателствата, изненадите, културните различия и уроците, които научи по пътя. От живота на село и българската кухня до отглеждането на три деца в чужбина и интегрирането в изцяло нова култура – това е техният честен и нередактиран поглед към родната действителност през очите на чужденци.

"Ако преди година някой ми беше казал, че ще оцелеем почти 12 месеца в България, щях да се изсмея. Но ето ни тук - само на две крачки от първата ни годинка на българска земя.“

Така започва равносметката на петчленното британско семейство, зад популярния влог "Fresh Start Sticks“. Преди 10 месеца те вземат радикалното решение да напуснат уредения живот в Обединеното кралство, за да купят къща и да пуснат корени в българската провинция. Купуват си имот в село близо до Велико Търново. Равносметката им след 300 дни обаче показва, че романтичната представа за "бягство на село“ бързо се сблъсква със суровата реалност.

"За да оцелееш тук, трябва да станеш българин“

Семейството не крие, че първите месеци са били белязани от безброй моменти на абсолютно объркване. Сред най-големите предизвикателства се оказват езиковата бариера и сблъсъкът с родната администрация.

"Има един особен вид безпомощност, която изпитваш, когато гледаш официален правителствен документ, който дори не можеш да прочетеш. Кирилицата е една от най-трудните азбуки в света“, споделят те.

Заедно с децата си, британците започват от абсолютната нула - ученето на буквите, звуците и първите базови изречения като "Здрасти, как си?“ и "Може ли?“. Въпреки усилията обаче, езикът остава труден за улавяне, особено когато ежедневието изисква да се справяш сам с поддръжката на огромен селски двор, градинарството и ремонтите.

"Тук научих всичко - от водопровод и електротехника до поправка на колата и редене на павета. Ако си тръгнеш от България и не си се научил да правиш всичко сам, значи си пропуснал нещо важно. Тук дори изкуственият интелект би се възхитил на уменията, които се налага да придобиеш светкавично“, шегува се бащата Крис.

Проблемът с расата и сблъсъкът с "Н-думата“

Като чернокожо семейство в район, където чужденците са рядкост, те неизбежно се сблъскват с въпроса за расизма и предразсъдъците. Британците споделят, че са забелязали специфична социална динамика в България.

"България е безопасна страна – дори по-безопасна от Обединеното кралство. Но като хора с по-тъмна кожа, усещаме как в началото местните правят крачка назад. Питат се - Кои сте вие? Откъде идвате? Може ли да ви имаме доверие?“.

Според тях в страната има дълбок и специфичен расов проблем в отношенията между българите и ромската общност.

"Когато разберат, че сме чужденци от Великобритания, отношението се променя. Но понякога остава усещането, че от нас се изисква да бъдем "по-малко черни", за да ни приемат. А ние няма да го направим – ще бъдем себе си.“

Влогърите признават чистосърдечно, че на няколко пъти, включително и наскоро, са били обиждани директно с т.нар. "Н-дума“. По-късно обаче разбрали, че част от хората в България използват това определение по-скоро като описателно за цвета на кожата, без непременно да влагат съзнателния исторически контекст на обидата, въпреки че за тях усещането остава болезнено.

"Директността на българите може да изглежда шокираща, ако не си свикнал на нея. Но това беше първият ни голям урок тук – това не е некултурност, а просто нефилтрирана, чиста честност.“

Днес те вече се наслаждават на малките български радости – като топлата традиционна баница със сирене в парка пред кметството и разговорите с местни младежи, които също като тях въртят влогове в платформи като YouTube.

Три съвета за оцеляване в България

В края на своята 10-месечна равносметка, семейството обобщава трите най-важни правила за всеки чужденец, решил да направи същата стъпка.

1. Правете предварително проучване. Особено за локацията и имота. Голямата земя изисква огромна поддръжка, време и често скъпа техника (като трактор).

2. Учете езика и историята. Голяма част от българската култура е кодирана в езика. Без него неразбирателствата са гарантирани и вината за тях е изцяло ваша.

3. Интегрирайте се истински: Не затваряйте живота си само в затворени общности от британски или немски експати. Отидете при хората на село.

"България е красива страна, но не е за всеки. Животът тук започва едва тогава, когато пуснеш истински корени и попиеш от местната култура“, заключват влогърите, готови да посрещнат своята първа пълна година като горди жители на българското село.