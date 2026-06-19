Венцислава Тафкова застана твърдо зад Дара след бурните реакции около представянето й на Евровизия. В откровено интервю Мис България 2020 призна, че добре разбира през какво преминава младата изпълнителка, защото самата тя неведнъж е била мишена на подобни атаки.

Хейтът, през който премина Дара, го преживях и аз. Преживяват го ежедневно и много заслужили спортисти, актьори и хора от шоубизнеса, заяви Тафкова.

Изпълнителката на актуалния хит "Малък си за мен“ не скри възмущението си от начина, по който обществото реагира на успехите на популярните личности. По думите й хората често са готови първо да критикуват, а едва след това да аплодират постигнатото.

На летището Дара бе изпратена от 10 души, а след победата я посрещна цяла България. Това е тъжно и срамно, категорична е Тафкова.

Певицата поставя и още един въпрос – защо едни успехи предизвикват национална еуфория, а други остават почти незабелязани.

"Колко спортисти се върнаха у нас със златни купи и медали на световно ниво? И колко хора посрещнаха тях на летището, както направиха за Дара? Гордостта ни за постиженията на българите винаги е била избирателна“, коментира още тя.

И съпоставката й не е случайна. Още след победата в конкурса "Мис България“ красавицата от Пловдив бе залята от критики заради минимално количество хиалурон в устните си, а години по-късно отново попадна в центъра на ожесточени спорове заради снимки с естествени кожени палта, които предизвикаха гневни реакции от страна на природозащитници и защитници на животните.

Въпреки атаките обаче Тафкова не само не се предаде, а продължи да разширява дейността си. След титлата "Мис България“ тя влезе в музикалния бизнес, реализира първия по рода си AI филм, свързан с исторически обект, а днес новият й хит "Малък си за мен“ вече се радва на сериозен интерес онлайн, пише nie-jenite.bg.