Противоречиви сигнали и медиен шум последваха провелото се на 13 юни 2026 г. "Шествие за семейството“ в София. Събитието, което събра стотици граждани в столицата, се превърна в повод за задочен спор между организаторите и екипа на княгиня Калина Сакскобургготска относно нейното присъствие и роля в проявата.

В официална позиция до медиите, изпратена в понеделник след събитието, организаторите на шествието - Сдружение "Месец на семейството“, Фондация "Нашият дом е България“, Сдружение "РОД“, фондация "Консервативно Общество“ и Православно младежко Сдружение "Св. Йоан Рилски“ - категорично заявиха, че не са канили княгиня Калина.

Според тяхната позиция тя е дошла по собствена инициатива и "самосиндикално“ е застанала начело на шествието, пред Гвардейския представителен духови оркестър. Организаторите подчертаха, че не носят отговорност за нейните действия.

В отговор на тези твърдения Тася Тасова, представяща се като личен пиар на княгиня Калина и нейното семейство, публикува изявление в личния си профил във Фейсбук. Тя пое пълна отговорност за присъствието на царската дъщеря, заявявайки

"Аз бях човекът, който покани Княгиня Калина и семейството ѝ на шествието на 13.06.2026, защото неговата значимост и смисъл превъзхождат всяко едно друго събитие в съботния ден.“

Тасова твърди, че за присъствието на княгинята както в храма, така и на самото шествие, са били предварително уведомени множество лица. Тя допълва, че през цялото време е реагирала бързо и своевременно на всякакви указания от страна на организаторите относно това къде трябва да застанат официалните лица. По думите ѝ Калина Сакскобургготска е била облечена в цветовете на българския трикольор и е общувала топло и свободно с гражданите.

В публикацията си Тасова категорично отхвърли появилите се в социалните мрежи коментари и спекулации относно състоянието на княгинята. Пиарът определи като "фейк“ слуховете за употреба на алкохол, подчертавайки, че княгиня Калина е спортист, живее изключително здравословно и си ляга рано. Тасова поясни, че синът на княгинята не свири в Гвардейския оркестър, а е доброволец в "Младежки гвардейски отряди“. Тя го описа като православен християнин, който обича спорта, говори български и гордо заявява произхода си.

Тя даде за пример 24-годишния брак на Калина и съпруга ѝ Китин Муньос, свързвайки здравината на семейството с традиционните ценности и вярата.

Въпреки организационното разминаване, пиарът на княгинята подчерта, че Калина Сакскобургготска е застанала начело на шествието от "любов към България“ и в подкрепа на традиционните ценности, докато много политици са пресмятали електорални настроения на други места.