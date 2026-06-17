Шофьор на камион се размина на косъм от тежък инцидент на автомагистрала "Тракия“, след като премина през откъснало се голямо парче метал на пътното платно, което е разцепило една от гумите на превозното средство. Опасната ситуация е възникнала на мостово съоръжение в посока София, разположено на 60-ия километър, точно в зоната на първото стеснение на пътя. Това става ясно от публикувани снимки и видеоклипове във фейсбук.

Потърпевшият водач сподели кадри на увредената гума на камиона си, както и на самото метално парче – масивен железен винкел, откъснал се от мостовото съоръжение. Шофьорът изрази силното си възмущение от състоянието на трасето, като иронично отбеляза, че при тези условия цената на винетките трябва да бъде вдигната. След възникването на повредата водачът е направил опити да се свърже с компетентните органи, но след час и половина напразно чакане на пътя се е наложило сам да смени гумата и да продължи маршрута си заради неотложни служебни ангажименти.

В дискусията под публикацията потребители веднага съветват шофьора да подаде сигнал на телефон 112, за да извика екип на "Пътна полиция“, който да състави задължителния официален протокол за щета, с който впоследствие да се съди Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ). Потърпевшият обаче категорично поясни, че е направил всичко това, но екип на КАТ така и не е дошъл на мястото на инцидента.

Случаят предизвика остри коментари сред гражданите, които определят ситуацията като абсолютен абсурд, безхаберие и небрежност. Много от коментиращите отбелязват, че само бързата и адекватна реакция на шофьора е предотвратила навлизане в насрещното платно и последвала тежка касапница, като допълват, че ако на мястото на камиона е имало лек автомобил или мотоциклет, последствията са щели да бъдат фатални.