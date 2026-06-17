На 16 юни християнският свят почита паметта на светите мъченици Мануил, Савел и Измаил Персийски, които през IV век дават живота си заради своята твърда изповед на вярата. Тримата родни братя, заемащи високи държавни постове в Персия, биват екзекутирани по време на мирни преговори от римския император Юлиан Отстъпник.

Произход и благочестиво възпитание

Светите братя Мануил, Савел и Измаил израстват в Персия в период, в който новата християнска вяра постепенно се разпространява по тези земи чрез контактите със съседните западни области на Римската империя. Въпреки че баща им е езичник, тяхната майка е просветена християнка и успява да ги възпита в духа на своите ценности. Благодарение на доброто си образование младите мъже бързо напредват в йерархията и заемат високи позиции в държавната администрация, което кара персийския цар да им гласува пълно доверие.

Конфликтът по време на дипломатическата мисия

Тримата братя са избрани от своя владетел да заминат на важна дипломатическа мисия и да водят преговори за мир с римския император Юлиан. По онова време римският владетел, макар в младостта си да изповядва християнството, вече се е отрекъл от него, спечелвайки си прозвището Отстъпник, и налага със сила идолопоклонството. При пристигането си персийските пратеници заварват императора да извършва езически обреди, което ги натъжава и ги провокира открито да изразят недоволството си от връщането на езичеството в страната.

Изпитания и мъченическа кончина

Думите на пратениците бързо стигат до ушите на Юлиан Отстъпник, който заповядва те да бъдат заловени и хвърлени в тъмница. На следващия ден братята се изправят пред съда за проявено неуважение към владетеля, като императорът им предлага помилване, при условие че се отрекат от християнската си вяра. Мануил, Савел и Измаил отказват категорично, понасят мъжествено последвалите жестоки изтезания и накрая биват посечени с меч по заповед на римския император. Когато персийският цар научава за екзекуцията на своите дипломати, той незабавно подновява войната срещу Рим, в която през 363 г. армията на Юлиан е напълно разбита, а самият император загива на бойното поле.

Днес имен ден празнуват Мануил, Мануила, Емануил, Емануела.