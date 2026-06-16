Обединена българска банка (ОББ) алармира за опасна вълна от зачестили измами, насочени към нейни клиенти през телефонни обаждания и фалшиви имейли. Престъпниците използват коварни психологически трикове, като се представят за банкови служители и спешно изискват пароли и данни за банкови сметки.
Банката излезе с официално съобщение, за да предпази спестяванията на гражданите от изпипаните фишинг схеми и телефонен натиск, информира Plovdiv24.bg.
Как работи схемата за измама?
Хакерите прилагат добре познатия трик с изкуствено създаване на стрес и паника. Измамниците умишлено внушават на жертвите, че парите им са в опасност и трябва да действат незабавно. ОББ призовава за повишено внимание при следните ситуации:
- Обаждания от непознати номера: Лица или автоматизирани съобщения плашат с уж блокирани карти, проблеми със сметки или мобилното банкиране.
- Фалшиви имейли (Фишинг): Съобщения, имитиращи официалния стил на ОББ, които изискват "спешни потвърждения" на трансакции.
Златното правило: Какво НИКОГА не иска една банка?
От ОББ категорично напомнят, че банковите служители никога и по никакъв повод няма да се свържат с Вас, за да поискат конфиденциална информация. Банката НИКОГА няма да изиска по телефон или имейл:
- Потребителски имена и пароли за онлайн банкиране
- Кодове за верификация на плащания (SMS или токен кодове)
- Номера на дебитни/кредитни карти и CVC кодове за сигурност
- Инсталиране на приложения за отдалечен достъп (като AnyDesk или TeamViewer)
Какво да направите, ако вече сте дали данните си?
Ако сте се подвели от настоятелния тон на мнимите служители и сте споделили чувствителна информация, всяка секунда е ценна. Трябва веднага да се свържете с Контакт центъра на ОББ, за да блокирате достъпа до средствата си, на следните дежурни телефони:
- 0700 117 17
- *7171 (за мобилни оператори)