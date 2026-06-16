Обединена българска банка (ОББ) алармира за опасна вълна от зачестили измами, насочени към нейни клиенти през телефонни обаждания и фалшиви имейли. Престъпниците използват коварни психологически трикове, като се представят за банкови служители и спешно изискват пароли и данни за банкови сметки.

Банката излезе с официално съобщение, за да предпази спестяванията на гражданите от изпипаните фишинг схеми и телефонен натиск, информира Plovdiv24.bg.

Как работи схемата за измама?

Хакерите прилагат добре познатия трик с изкуствено създаване на стрес и паника. Измамниците умишлено внушават на жертвите, че парите им са в опасност и трябва да действат незабавно. ОББ призовава за повишено внимание при следните ситуации:

Обаждания от непознати номера: Лица или автоматизирани съобщения плашат с уж блокирани карти, проблеми със сметки или мобилното банкиране.

Фалшиви имейли (Фишинг): Съобщения, имитиращи официалния стил на ОББ, които изискват "спешни потвърждения" на трансакции.

Измамниците често използват внушение за спешност, риск от загуба на средства или необходимост от незабавно потвърждение на Вашите данни и пароли, за да получат достъп до чувствителна информация, предупреждават от финансовата институция.

Златното правило: Какво НИКОГА не иска една банка?

От ОББ категорично напомнят, че банковите служители никога и по никакъв повод няма да се свържат с Вас, за да поискат конфиденциална информация. Банката НИКОГА няма да изиска по телефон или имейл:

Потребителски имена и пароли за онлайн банкиране

Кодове за верификация на плащания (SMS или токен кодове)

Номера на дебитни/кредитни карти и CVC кодове за сигурност

Инсталиране на приложения за отдалечен достъп (като AnyDesk или TeamViewer)

Какво да направите, ако вече сте дали данните си?

Ако сте се подвели от настоятелния тон на мнимите служители и сте споделили чувствителна информация, всяка секунда е ценна. Трябва веднага да се свържете с Контакт центъра на ОББ, за да блокирате достъпа до средствата си, на следните дежурни телефони: