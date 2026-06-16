Клип на моторист, публикуван преди дни в социалната мрежа Фейсбук, предизвика вълна от коментари, видя Plovdiv24.bg. На кадрите, заснети от камера на каската на водача на мотора, се вижда как служители на Пътна полиция отбиват няколко мотористи на пътя Кричим - Девин и ги предупреждават да карат внимателно, "защото пътят не е писта".

По този повод думата взе моторист, който предупреди всички свои колеги:

Колеги, лично съм помагал три пъти да се приберат в чували мъртви колеги мотористи, за да ги откара трупарката. Все с пистови мотори. Някога вдигали ли сте чувал с картофи? Никъде здрав кокъл, за да подхванеш. Единият беше се заклал от слюдата, която при удара и подгъната предница се повдигнала нагоре. От удара главата му отива напред и слюдата влиза под каската му и реже гръкляна. Спирачен път 45 м, скоростта е била 190 км/ч, бие се в тир отзад в гредата.

Малко пясък и си долу. А в горещините много автомобили особено старите камиони прегряват и изхвърлят антифриз, масло, което капе по асфалта. Особено по завои, дупки, или легнали полицаи. Там автомобилът се накланя или друса и къде се е събрало по двигателя, всичко се излива пак на асфалта. 5-10 гр масло са достатъчни да хлъзнат всяка гума, особено сликовите. Всички си правим кефа, понавиваме масурите и се радваме на вятъра. Но трябва да се има предвид, че пътят не е писта.

На пистите се грижат цял екип служители да метат, чистят, обезмасляват със специални препарати. По националните пътища никой не го прави. Като гледам как лягат с пистарките, ме хваща страх. Изпреварва ме със 160, аз съм със 120 например, ляга на завоя, без да мисли. Огромен процент загинали мотористи са с пистарки. Да, всеки се радва на мотора си. Нагоре четох - "навивай докрая, душата в Рая". Или нещо подобно.

Да де, но те чакат майка, татко, братчето, за което си героят, сестричката, за която си закрилата, приятелката, за да се върнеш и да я целунеш.