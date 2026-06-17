Българската поп звезда Дара и тенис легендата Новак Джокович изненадаха последователите си в социалните мрежи с ексклузивни и изключително забавни кадри от гръцката столица Атина.

Българската певица се засече напълно случайно с бившия световен номер 1 в тениса и неговата малка дъщеря Тара. Срещата бързо се превърна в импровизирано шоу, след като тримата решиха да изпълнят емблематичния танц към хита "Бангаранга".

Дара лично сподели клипчето в своя официален профил. На видеото се вижда как Джокович и дъщеря му с огромна усмивка улавят ритъма на българското парче и повтарят стъпките, превърнали се в абсолютен тренд в цяла Европа.

Вчера съвсем случайно срещнах Новак, докато вечерях – най-неочакваната среща, но някак се усещаше, че е писано да се случи, това сподели българската изпълнителка Дара.

Интересен факт е, че това изобщо не е първият път, в който семейството на тенисиста се забавлява под звуците на българската песен.

Преди време Новак Джокович отново сподели видео, в което показва завидни танцови умения у дома именно на същата мелодия, доказвайки, че е голям фен на родното творчество.

Историческият триумф на Дара

Само преди броени седмици Дара буквално взриви сцената на "Евровизия 2026“ и донесе на България първата и дългоочаквана победа в историята на престижния музикален конкурс. Нейната енергична и завладяваща песен "Bangaranga" категорично спечели сърцата както на професионалното жури, така и на милионите зрители пред екраните, събирайки внушителните 516 точки.

Днес парчето оглавява редица европейски музикални класации, а срещата с величия като Новак Джокович в Атина е поредното доказателство, че "Бангаранга-манията“ тепърва ще завладява света!