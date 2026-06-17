Туризмът се развива, но родопският край обезлюдява много. Това каза пред журналисти кметът на Забърдо Валентин Черпоков, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Лятото минават хиляди туристи, но през зимата остават 300 души на село.

Идват туристи, но пътищата ни са в безобразно състояние. Ако някой иска да запази селата поне малко, трябва те да имат самостоятелност и собствени бюджети. В момента ги разсипват, това е геноцид. Ако кметът на общината и на селото не са от една партия, пари не се дават за нищо. Състоянието на селата е плачевно, посочи Валентин Черпоков.

Той не спести фактът, че в малките населени места и общини корупцията и кражбите са огромни. Ако правителството успее да намали поне една малка част от това, страната ни ще цъфти.

Направих 54 атракции в селото, а ЕС ни призна като селище с най-много атракции. Но ние не можем да кандидатстваме по проекти. Миналата година правихме две подпорни стени. Аз постоянно ходех да се моля. Отпуснаха ни 413 хил. лева, но те не минават през кметството, а през общината. И общината направи стените за около 200 хил. лева, другите изчезнаха, разказа кметът на Забърдо със страх, че отново ще бъде съден за обиди.

Такива примери той може да посочи много. Затова и свлачищата са в това състояние. Друг пример е пътят до "Чудните мостове", които са били направени с 50 хил. лева. Но сега вече няма и помен от асфалта по пътя.

С горите нещата също са неконтролируеми.

"С дървената мафия никой не се е справил досега, не знам кой би могъл", обясни той.