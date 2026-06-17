Туризмът се развива, но родопският край обезлюдява много. Това каза пред журналисти кметът на Забърдо Валентин Черпоков, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Лятото минават хиляди туристи, но през зимата остават 300 души на село.
Той не спести фактът, че в малките населени места и общини корупцията и кражбите са огромни. Ако правителството успее да намали поне една малка част от това, страната ни ще цъфти.
Такива примери той може да посочи много. Затова и свлачищата са в това състояние. Друг пример е пътят до "Чудните мостове", които са били направени с 50 хил. лева. Но сега вече няма и помен от асфалта по пътя.
С горите нещата също са неконтролируеми.
"С дървената мафия никой не се е справил досега, не знам кой би могъл", обясни той.