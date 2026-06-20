Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия, посочва, че големите търговски вериги по принцип развиват социално отговорен бизнес. За тях инициативата "Кошница с грижа“ не се различава съществено от досегашните им практики. Всяка седмица те предлагат между 200 и 800 стоки на намалени, атрактивни цени, обхващайки както продукти от малката потребителска кошница, така и по-широк асортимент. Вълканов е категоричен, че тези намаления никога не са за сметка на качеството, а са стандартна политика за привличане и задържане на клиенти, както и за подкрепа на тяхната лоялност и покупателна способност.

Вълканов отбелязва съществена разлика при съпоставката с модела в Гърция. Докато у нас идеята е била отстъпката да се поеме изцяло от търговеца, в Гърция има общо джентълменско споразумение, в което участват също производителите и доставчиците. По този начин всеки поема своя справедлив дял от намалението, без това да се отразява на качеството на продуктите.

Според директора на Сдружението за модерна търговия, някои от последните законодателни промени всъщност ограничават конкуренцията и намаляват потребителския избор, вместо да помагат. Той визира текстовете, свързани с отстъпките, промоциите и близките надценки в една и съща стокова група.

Пред bTV Вълканов дава пример с новото изискване разликата в надценките между различни продукти в една стокова група (напр. сирене или кашкавал) да не надвишава 10%. Той обяснява, че в една група може да има между 50 и 100 продукта с различни марки, брандиране и маркетинг, поради което е напълно нормално да има и по-големи разлики в цените и надценките.

Вкарването на бизнеса в такива тесни рамки елиминира ценовата ножица. Това може да доведе или до нежелано движение на цените в определена посока, или до ограничаване на избора за купувачите.

Вълканов отхвърля твърденията, че производителите знаят какви са надценките на вносните стоки. Той подчертава, че надценката, както на вносните, така и на българските продукти, е търговска тайна и не е константна величина. Анализите показват сериозни разлики между отделните вериги, тъй като те са конкуренти и всяка от тях прилага различна стратегия с цените и надценките, за да привлича клиенти.

Инициативата "Кошница с грижа“ не решава проблема с по-високите цени в по-малките населени места, където липсва достатъчно конкуренция. Вместо държавата да стимулира навлизането на повече пазарни играчи там, тя въвежда рестриктивно законодателство, което ограничава конкуренцията, успоредно с козметични мерки като въпросната кошница.

Вълканов не приема за чиста монета твърденията на производители на плодове и зеленчуци, че са били притискани да поемат 15% отстъпка по инициативата. Той е уверен, че търговските вериги са отговорни колеги и изпълняват поетите намерения. В заключение той допълва, че търговските преговори между веригите и доставчиците са постоянен процес, който се влияе от редица фактори като реколта и пазарна динамика.