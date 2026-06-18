Българската асоциация на заведенията (БАЗ) и Сдружението на заведенията в България (СЗБ) изразяват сериозно безпокойство от поредната организирана негативна кампания срещу родния туризъм и по-конкретно срещу заведенията за хранене и развлечения. Според тях в медиите и социалните мрежи умишлено се разпространяват твърдения за липса на туристи, провален летен сезон и непосилно високи цени. От бранша смятат, че тези атаки целят да отклонят общественото внимание от общото и драстично поскъпване на живота в страната.

Въпреки всичко това, отново се наблюдава необяснима фиксация върху ресторантьорския бранш, сякаш именно заведенията са единственият сектор, в който има поскъпване. Всеки потребител ежедневно вижда, че цените растат във всички сфери - хранителни магазини, услуги, транспорт, жилища, комунални разходи и почти всяка част от икономиката. коментират ресторантьорите в своята позиция

От БАЗ и СЗБ са категорични, че в момента посещаемостта по Черноморието отговаря на стандартите за месец юни, а курортите са чисти, подредени и напълно готови за активната фаза на сезона. Те изразяват възмущение от факта, че най-негативните коментари и черни прогнози в националния ефир идват от хора, които нямат нищо общо с туристическия сектор, не инвестират, не създават работни места и не носят отговорност за думите си.

По отношение на цените браншът призовава към обективност, като подчертава, че в България има предложения за всеки бюджет – от луксозни хотели и премиум клубове до съвсем достъпни семейни обекти. Те определят като манипулативни честите сравнения между първокласни български комплекси и нискокатегорийни или държавно субсидирани обекти в чужбина, където климатът, продължителността на сезона и пазарните условия са коренно различни.

Макар да признават, че има известни колебания при някои пазари, като например германския, от организациите напомнят, че туризмът е динамичен и спадовете в един сегмент се компенсират от друг. Поради тази причина те смятат за несериозно да се правят генерални заключения в самото начало на лятото.

В заключение асоциациите отчитат, че медиите търсят сензацията и лошите новини заради рейтинга, а политическата класа от години не показва реална ангажираност към туризма. Въпреки това те настояват да се спре с подвеждащото говорене, че българският продукт е некачествено, и призовават за честен диалог относно реалните инфлационни предизвикателства пред целия бизнес в страната.