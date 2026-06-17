Охлаждането на имотния пазар в България е факт, като спадът в броя на сделките е съсредоточен основно при бюджетните и средния клас имоти в новото строителство, продавано "на зелено“. В същото време сегментът на луксозните имоти запазва стабилни цени и нива на продажби без отлив на купувачи и наематели.

Анализът на ситуацията се базира на експертните коментари на пазарни специалисти, споделени в ефира на Bloomberg TV Bulgaria информира Plovdiv24.bg.

Различни тенденции в отделните сегменти

При луксозните имоти не се наблюдават никакви спадове – сделки продължават да се сключват активно, а цените остават без промяна. Според експерта Никола Стоянов, настоящото охлаждане в масовия сектор е здравословно, но се дължи на психологически причини. Купувачите в ниския и средния сегмент изпитват неясни притеснения след приемането на еврото като официална валута, поради което са предпочели да бъдат по-предпазливи и да изчакат с покупката.

Прогнози за развитието на пазара

Очакванията на Никола Стоянов са, че по-малкият брой сделки в ниския и средния клас ще се задържи още няколко месеца, но през септември-октомври пазарът ще превключи на по-висока скорост. Въпреки че не се предвижда достигане на пиковите нива от 2024-2025 г., пазарът ще се върне към нормален ритъм поради наличното търсене от страна на млади хора, търсещи своето първо жилище. Експертът подчертава, че докато лихвите по ипотечните кредити в страната остават до 3%, срив на пазара е изключен.

Поведение на съвременните купувачи

Купувачите на жилища вече са по-информирани, по-зрели и значително по-предпазливи, коментира брокерът в агенция Мариян Алексиев. В момента на пазара има по-голям обем от предложения, което лишава потребителите от усещането за притиснатост, че трябва да купят веднага, за да не изгубят имота, тъй като лесно могат да намерят негови аналози в други райони и ниши.

В настоящия етап за финализирането на една сделка са необходими повече от два месеца, докато в предходни периоди те са се сключвали средно за 45 дни. Качествените имоти, които носят ясна добавена стойност за крайния потребител, продължават да се реализират изключително бързо след излизането си на пазара, тъй като предлагането в тази ниша остава ограничено.