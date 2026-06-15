Неправилното прекратяване на договор за наем може да доведе до загуба на гаранционния депозит, съдебни спорове или неочаквани финансови задължения. За да се избегнат тези рискове, наемателите и наемодателите трябва стриктно да спазват правните процедури и документалните изисквания при предаването на ключовете.

Правилното финализиране на отношенията изисква предварително изясняване на правното основание, оформяне на писмени документи и прецизно разплащане на консумативите.

Преди изпращането на предизвестие е необходимо да се определи правното основание, тъй като то урежда процедурата и дължимостта на неустойки. Най-чистият вариант е прекратяването по взаимно съгласие, при което се подписва писмено Споразумение за прекратяване с фиксирана дата и условия за връщане на депозита.

При срочните договори наемът спира автоматично с изтичането на срока, без да се изисква предизвестие. Ако наемателят остане в имота след края на срока без противопоставяне от собственика, договорът става безсрочен по силата на чл. 236 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Едностранното прекратяване на срочен договор с предизвестие е възможно само ако такава клауза е изрично записана в него. При безсрочните договори всяка страна може да ги прекрати с писмено предизвестие, като минималният законов срок е един месец.

Договорът може да бъде развален и при виновно неизпълнение. Наемодателят може да задейства процедурата при неплащане на наем или консумативи, ползване на имота не по предназначение или нанасяне на сериозни щети. Наемателят има право на това, ако имотът стане негоден за живееене или ако правото му на спокойно ползване се нарушава системно.

Предизвестието задължително трябва да бъде в писмена форма, като съдържа данни за страните, информация за договора и точната дата, от която изтича срокът. От ключово значение е да може да се докаже неговото получаване. Това става лично срещу подпис върху копие от документа, чрез препоръчано писмо с обратна разписка или чрез нотариална покана. Комуникацията по имейл е валидна само ако е изрично допусната в договора или ако насрещната страна потвърди получаването.

Приемо-предавателният протокол се подписва в деня на освобождаване на имота и връщане на ключовете. Той защитава наемателя от неоснователни претенции и помага на наемодателя да документира реални повреди. Документът задължително съдържа дата, място, данни на страните, детайлно описание на състоянието на помещенията и обзавеждането, крайни показания на измервателните уреди (електромер, водомери, топломери) и констатация за върнатите ключове. Към него трябва да се приложат и актуални снимки.

Всички разходи за ток, вода, отопление и интернет се изчисляват на база показанията от протокола и се заплащат до датата на предаване на имота. Гаранционният депозит се връща след освобождаване на жилището и уреждане на сметките. От него могат да се приспадат само неплатени консумативи или разходи за отстраняване на щети, които са причинени от наемателя и са описани в протокола. Наемодателят няма право да задържа суми за нормалното износяване от ежедневна употреба, като захабена боя или изтъркан паркет.

При неоснователен отказ за връщане на депозита се преминава през три стъпки. Първо се изпраща писмена покана с разумен срок за отговор, последвана от нотариална покана. Последната мярка е предявяването на съдебен иск, като при спечелване на делото сумата може да се събере принудително чрез съдебен изпълнител, пише pariteni.bg. Коректното финализиране чрез писмено предизвестие, подробен протокол и уредени сметки гарантира излизане от наемните отношения без финансови изненади.