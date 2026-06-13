Изключително добър улов на черноморски сафрид отбелязват рибарите по Южното Черноморие в началото на летния сезон. Според тях количествата са повече от добри, а от южните райони вече има сигнали и за поява на чернокоп.

Рибарят Димитър Янчев разказа, че в момента се наблюдава дори прекомерен улов на дребен сафрид.

"Има дори прекомерен улов, преди всичко от дребен сафрид. От юг идват сигнали, че навлиза и чернокопа, но до нас в Бургаския залив не е стигнал още“, посочи Янчев.

Въпреки добрия риболов, хората от бранша остават недоволни от изкупните цени. По думите им прекупвачи често купуват улова на символични стойности.

"Има случаи, когато наши хора са продавали за 30 цента килограма. Много малко е. Но по-добре да е така, отколкото да хвърлиш уловената риба“, коментира Янчев.

На рибния пазар в Бургас сафридът се предлага между 2 и 4 евро за килограм в зависимост от размера. Търговците твърдят, че поскъпването спрямо миналата година е сравнително ограничено.

На пазара в Краснодар

По техни оценки при повечето видове риба увеличението е до около 1 евро на килограм.

Управителят на заведение Петър Ракаджийски обясни, че крайната цена в ресторантите зависи не само от стойността на рибата, но и от всички съпътстващи разходи.

"При нас една порция е 6,50 евро в момента. Цената я формираме въз основа на това как я купуваме. Калкулираме труда, тока, водата, ДДС-то, както и разходите за сервитьори и готвачи“, каза Ракаджийски пред Nova.

Рибарите са оптимисти за летния сезон и се надяват добрият улов да продължи и през следващите седмици. Въпреки това настояват за по-справедливи изкупни цени, които да осигурят по-добра възвръщаемост на труда им.