В разгара на летния сезон, когато пазарите у нас трябваше да бъдат залети от български ягоди, малини и къпини, земеделците в Северна България изправиха очи пред пълна катастрофа. Мощна градушка, паднала в началото на юни, буквално заличи труда на стопаните и унищожи над осемдесет процента от реколтата. Най-тежко е положението в районите на Търговище и Разград, които традиционно се смятат за Меката на ягодоплодните култури в страната с близо шест хиляди декара насаждения.

Край град Попово картината днес е напълно отчайваща. Сред опустошените полета е и това на Валентин Драганов, който от петнадесет години отглежда предимно ягоди и малко малини. Той отчита почти стопроцентова щета върху своите близо шестдесет декара земя. На пръв поглед масивите изглеждат зелени и добре, но погледът отблизо разкрива мащаба на трагедията, тъй като плодовете са фатално наранени от ледените късове. До началото на юни всичко е вървяло по план и е обещавало рекорден добив, но времето се пречупва само за двадесет минути. През това време над района се изсипва леден порой от тридесет-четиридесет литра дъжд на квадратен метър, придружен от интензивна градушка с големината на лешник.

Леденият килим буквално е затрупал насажденията и е нанесъл непоправими щети. Както споделя пред NOVA самият Драганов, наранените още на зелено ягоди започват да гният в момента, в който започнат да зреят. По негови изчисления щетите по плодовете и самите растения надхвърлят осемдесет и пет процента. В момента фермерът и неговите работници са на полето не за да прибират стока за пазара, а за да извършват мъчително санитарно чистене.

Берем и ревем – това е факт. Берем и изхвърляме. Няма какво да отделим. Всичко е наранено и мухлясва споделя пред NOVA производителят Драганов

Пред това природно бедствие земеделците в региона се чувстват напълно безсилни и изоставени, тъй като в тази част на България липсват изградени държавни противоградни площадки, които да разбиват облаците. Опитите на фермерите да спасят продукцията си сами също удрят на камък. Покриването на полетата със защитни мрежи за собствена сметка не помага срещу подобна яростна стихия, а застраховките не се оказват спасение. Производителите споделят с горчивина, че условията на застрахователните компании са толкова рестриктивни, че трябва да се случи едва ли не апокалипсис, за да получат някакво реално обезщетение.

Тази тежка ситуация неизбежно повдига въпроса какво ще се случи с присъствието и цената на българските плодове на пазара. Преди унищожителната буря изкупната цена на едро е била паднала до сравнително достъпните едно евро и тридесет цента за килограм. Сега обаче пазарът е изправен пред огромна неяснота и тепърва предстои да се разбере с колко ще поскъпне малкото оцеляла родна продукция по сергиите в страната.