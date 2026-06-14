Когато вечер се отбием в магазина за хляб, мляко или нещо за вечеря, рядко си даваме сметка, че всъщност сме малка част от една гигантска машина за милиарди лева. Пазарът на хранителни стоки в България отдавна не е просто въпрос на предлагане и търсене, а истинска гладиаторска битка между глобални корпорации, скрити световни милиардери и няколко местни играчи, които доколкото е възможно държат фронта. Последните официални данни на Българската стопанска камара за приходите в сектора през изминалата година разкриват точно колко огромни са мащабите на тази индустрия, като общият оборот само на десетте най-големи компании у нас вече гони десет милиарда лева.

"Лидл" и "Кауфланд" - лидерите

Германската верига Лидл, която се управлява от елинпелинското село Равно поле, официално детронира дългогодишния лидер Кауфланд. През годината те са успели да привлекат толкова клиенти, че приходите им са достигнали внушителните два милиарда и шестстотин и двадесет милиона лева (б.р. - данните са за периода, когато левът все още бе официална валута на България), изпреварвайки досегашния първенец с около петдесет и шест милиона лева. Любопитното тук обаче е, че тази битка на върха е по-скоро театрална, тъй като и двете вериги реално са собственост на един и същ човек. Това е германският магнат Дитер Шварц, един от най-богатите и потайни хора на планетата. Така погледнато, неговата бизнес империя контролира над пет милиарда лева от парите за храна на българите, което означава, че повече от половината обороти в челната десетка влизат в един и същ джоб.

Кой е Дитер Шварц

Дитер Шварц е една от най-загадъчните фигури в глобалния бизнес. Въпреки че управлява търговска империя с годишен оборот от над 185 милиарда евро и личното му състояние го нарежда сред 40-те най-богати хора в света (и номер едно в Германия), неговият личен живот е обвит в абсолютна секретност. Никога не е давал интервю, категорично отказва всякакви телевизионни или радио записи и живее толкова дискретно, че съгражданите му в родния Хайлброн често се разминават с него по улиците, без изобщо да подозират кой е. Тази потайност е толкова дълбока, че когато през 90-те години германски репортер се опитва да го заснеме, Шварц просто откупва правата над заснетия материал, за да не бъде излъчен.

Шварц е един от най-големите дарители в Европа в сферата на образованието и науката. Родният му град Хайлброн буквално е трансформиран от неговите милиарди - там е изграден огромен образователен кампус (Bildungscampus), в който развиват дейност водещи университети. През последните години фондацията му инвестира колосални суми в изграждането на мащабен парк за изкуствен интелект и финансира дългогодишни изследователски проекти в престижни европейски институти с цел изграждане на независима европейска облачна инфраструктура и технологична суверенност.

"Билла", "Фантастико", "Т-маркет" и останалите големи играчи на български пазар

И така да продължим с класацията. Веднага след този германски монолит се нарежда австрийската Билла, която удържа третото място с приходи от малко над милиард и двеста милиона лева. Макар да е наполовина по-малка от лидерите, тя остава сериозен фактор благодарение на масираното си присъствие в по-малките градове и удобните квартални локации. И точно тук, на четвърта позиция, идва голямото изключение и истинският български феномен в лицето на Фантастико. На крачка от заветната граница от един милиард лева, тази изцяло българска компания доказва, че не е задължително да имаш стотици обекти в цялата страна, за да си сред най-добрите. Оперирайки основно в София и региона с големи, модерни и по-луксозни супермаркети, те успешно отбиват атаките на чуждите дискаунтъри. Веднага след тях петицата на най-големите се затваря от литовската Максима България, позната с марката Т-Маркет, която залага на по-малки формати и ниски цени, донесли и над петстотин и седемдесет милиона лева оборот.

Ако горната част на класацията се доминира от национални гиганти и чужд капитал, то втората половина показва колко силни могат да бъдат регионалните шампиони, когато познават добре местния вкус. Варненската верига ЦБА заема шестото място с близо двеста милиона лева приходи, държейки здрави позиции в Североизточна България. Веднага след нея се нарежда една изключително интересна аномалия, която изненадва мнозина. Компанията Аванти 777 успява да запише над сто и шестдесет милиона лева приходи, без дори да е класически хранителен магазин. Фактът, че една специализирана верига за алкохол и цигари успява да изпревари големи супермаркети, говори много за специфичните потребителски навици у нас.

В самия край на челната десетка виждаме още три чудесни примера за това как регионалният бизнес устоява на корпоративния натиск. Старозагорската верига Сибиес и софийската Коме доказват, че лоялната клиентска база в Тракийския регион и по-малките софийски квартали е напълно достатъчна за стабилни приходи от по над сто и тридесет милиона лева. Списъкът на най-успешните се затваря от шуменската фирма Трънчев (б.р. - чийто създател почина в края на 2025 година), която с приходи от близо сто и двадесет и осем милиона лева показва как един семеен регионален бизнес може да бъде напълно конкурентоспособен на световните акули.

Първите 10 дружества по приходи (хил. лв.)

1 Лидл България ЕООД енд Ко КД - Равно поле 2 622 203

2 Кауфланд България ЕООД енд Ко КД - София 2 566 524

3 Билла България ЕООД - София 1 268 880

4 Фантастико груп ООД 952 782

5 Максима България ЕООД - София 574 502

6 ЦБА АД - Варна 191 572

7 Аванти 777 ЕООД - София 163 268

8 Сибиес ООД - Стара Загора 141 921

9 Коме ООД - София 132 636

10 Трънчев ООД - Шумен 128 231