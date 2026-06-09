Пловдивчани, живеещи в творческия квартал "Капана", преживяха истински кошмар снощи. По време на мощната буря, която се разрази над града под тепетата в късните часове, е паднала гръмотевица, научи Plovdiv24.bg.

Инцидентът се случва минути след 22:00 часа. Стихията е ударила в непосредствена близост до оживената улица "Железарска“. Там, където се намират голяма част от популярните заведения в квартала. Въпреки късния час в района все още е имало хора, които са търсили подслон от проливния дъжд. Свидетели на инцидента разказват, че тътенът е бил необичайно силен и зловещ.

Жилищата ни се разтресоха като при мощен трус! Чу се невероятен гръм, а секунда след това целият апартамент се разтресе, разказват хората.

Въпреки силата на природната стихия няма пострадали граждани и материални щети.

Припомняме, че снощи очевидни споделиха, че мълния е предизвикала пожар на сухите треви по хълма под паметника Альоша.