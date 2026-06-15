"Градус“ АД обяви придобиването на мащабен птицевъден комплекс в землището на село Черни връх, община Камено, област Бургас, чрез дъщерното си дружество "Милениум 2000“ ЕООД. Сделката е част от дългосрочната стратегия на групата за разширяване на производствените мощности в сегмента "Пилешко месо“ и съвпада с реализацията на най-мащабната ѝ инвестиционна програма през последните години.

Ръководството на компанията разглежда покупката като ключов елемент за увеличаване на пазарното си присъствие, като се очаква този сегмент да има все по-голям принос към общите финансови резултати.

Параметри на придобития производствен актив

Новият актив на дружеството обхваща 24 поземлени имота с обща площ около 305 декара. Инфраструктурата включва 143 сгради с обща застроена площ близо 80 хиляди кв.м. В границите на птицевъдния комплекс са обособени над 60 производствени халета, складови и обслужващи сгради, административна база и водостопански съоръжения.

Капацитет и прогнозиран производствен ръст

Чистите производствени площи надхвърлят 67 хиляди кв.м, а техническите възможности на базата позволяват отглеждането на над 1,4 милиона бройлера в рамките на един производствен цикъл. При стандартна организация на работния процес това съответства на потенциален годишен капацитет от над 8 милиона птици. От компанията посочват, че след поетапното въвеждане на обекта в експлоатация, производственият капацитет на цялата група в сегмента "Пилешко месо“ ще нарасне с над 50% спрямо настоящите нива.

Най-голямото разширение за последните осем години

Инвестицията край Бургас се реализира паралелно с изграждането на нов Шести център за отглеждане на бройлери в Стара Загора. Според ръководството изпълнението на двата проекта едновременно представлява най-мащабното разширяване на производствените мощности на групата през последните осем години. Това създава предпоставки за оптимално използване на вече изградената интегрирана структура на компанията — от родителските стада и люпилните до фуражното производство, преработката и логистиката, пише money.bg.

Стратегия за модернизация и устойчив растеж

През последните години компанията реализира последователна инвестиционна програма, насочена към модернизация, разширяване на капацитета и повишаване на оперативната ефективност. Процесите залагат на автоматизация и повишаване на биосигурността в обектите. Купуването на комплекса край Бургас е насочено към увеличаване на мащаба и конкурентоспособността на групата в нов етап от развитието ѝ, свързан с ускорено разширяване и устойчив растеж. "Градус“ е сред водещите европейски производители на разплодни яйца и еднодневни пилета и развива напълно интегриран модел, обхващащ родителски стада, люпилни, фуражно производство, птицеферми, кланици и логистика.