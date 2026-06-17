Българският бизнес е на прага на изключително интересна възможност, благодарение на нова държавна схема, която ще позволява директен внос на избрани нашенски стоки в Китай. Вместо да се лутат в сложни и безкрайни дистрибуционни мрежи, родните компании ще могат да сключват преки договори за внос. Идеята е Камарата за индустриално развитие да събере една "кошница“ от 150 български продукта от всякакви сфери - от хранително-вкусовата промишленост до козметиката. Всяка фирма ще се представи с кратко едноминутно видео, а китайската страна ще избере най-подходящите артикули спрямо вкусовете на местните потребители.

Тази новина сподели пред Bloomberg TV председателят на Българо-китайската камара за индустриално развитие, Десислава Дончева, след като българска бизнес делегация се завърна от посещение в големите технологични и индустриални центрове Нанчин, Шанхай и Ханчжоу.

Пътуването е дало възможност на българските предприемачи да видят отблизо как изкуственият интелект и роботиката променят производството. Интересното в случая е китайската философия зад тези технологии. Там те не се използват просто за механично рязане на разходи, а с мисъл за сигурността и благосъстоянието на хората. Масовата дигитализация и технологиите за сигурност създават изключително спокойна бизнес среда с ниски нива на престъпност, от която европейските пазари определено могат да почерпят опит.

По време на визитата в Шанхай е направена и друга важна крачка — подписано е стратегическо споразумение с организацията, която контролира автомобилната индустрия в мегаполиса. Китайските производители на автомобили и електромобили активно си търсят терени за заводи в границите на Европейския съюз, за да избегнат тарифните бариери и да отговорят на строгите европейски стандарти. В техните очи България е много привлекателна дестинация, особено с членството си в Съюза и напредъка към Шенген и еврозоната. За съжаление, у нас все още има сериозни спирачки пред тези мащабни инвестиции, като например бавната държавна машина, езиковата бариера и изключително тромавите визови процедури.

Ако искаме обаче да пробием успешно на този необятен пазар, Десислава Дончева е категорична, че трябва изцяло да променим търговския си манталитет. Време е да спрем да изнасяме просто суровини в насипно състояние, като вино и розово масло, и да заложим на продукти с висока добавена стойност. Това изисква сериозно проучване и буквално влизане в обувките на китайския купувач. Трябва да сме готови да адаптираме дори вкуса на продуктите си, тъй като местните хора например консумират много по-малко захар и нашите традиционни сладкиши биха им се сторили твърде натрапчиви.

Накрая идва и предупреждението към по-ентусиазираните предприемачи да не се доверяват сляпо на големите онлайн платформи като Alibaba. В тях всеки може да се регистрира и често е трудно да се разграничи реалният производител от обикновения прекупвач, което крие рискове от сериозни сътресения в доставките. Точно затова сигурният път минава през детайлни правни и финансови проверки на партньорите и пълно синхронизиране с китайската бизнес култура.