Липсата на адекватна законова рамка, изчезващото българско производство на мляко и монополът на големите търговски вериги са сред най-сериозните проблеми в родното земеделие. Около това мнение се обедини Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Според него страната ни има спешна нужда от Закон за кооперирането, който да съдържа както обвързващи, така и стимулиращи елементи, като надеждата е проектът да бъде готов в рамките на следващите един-два месеца.

В момента в България са регистрирани едва около 60 групи и организации на производители във всички сектори. В тях членуват между 600 и 700 души, което на заден план изглежда нищожно на фона на общо над 60 хиляди регистрирани земеделци у нас. Хората в тези групи представляват едва около един процент от всички производители, докато средното равнище за Европейския съюз е около 30 на сто.

Караколев обясни, че в страната липсва Закон за кооперативите и съответно няма юридическо понятие за кооператив, поради което се приема, че групите или организациите на производители би следвало да изпълняват тази роля. Той подчерта, че макар през последните шест-седем години темата за кооперирането да се коментира все по-отчетливо, реални стъпки и резултати на практика липсват.

Съпредседателят на асоциацията изнесе стряскаща статистика, според която в момента в България се консумират над 50% вносни и небългарски мляко и млечни продукти.

Мандрите убиха животновъдите с лошата политика да ги мачкат. А животновъдите не съумяха да си направят кооперативни мандри - така, както е в цяла Западна Европа и реално животновъдът сам да си преработва своята продукция. Тук мандрата няма нищо общо с животновъда, мандраджията въобще не го интересува дали животновъдът е Иван, Драган, Петкан - който и да е - днес си ти, утре той те задрасква и започва да купува от Запад казва Карако;ев пред БНР

От своя страна животновъдите не са съумели да се организират и да създадат собствени кооперативни мандри по модела в Западна Европа, където фермерът сам преработва своята продукция. Според Караколев тази погрешна философия е довела до изчезването на българското производство, докато държавата стои безучастно и гледа целия този процес, все едно нищо не се случва.

В момента българският пазар страда от огромен дефект, тъй като липсват алтернативни форми на търговия и големите вериги държат над 70% от пазара на дребно в някои дялове. Като основно решение Караколев посочва създаването на кооперативи, подкрепени от държавата, които да осигурят къси вериги на доставки. Този модел гарантира по-висока цена за фермера и същевременно по-ниска цена за крайните потребители.

Симеон Караколев отбеляза, че макар посоката, в която гледат управляващите в момента, да е правилна, все още липсва детайлният нюанс за постигане на реален успех.