Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) публикува становище относно проекта на годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за 2025 г., в което прави обстоен преглед на конкурентното състояние на всички сегменти на електронните съобщения в страната. Общата оценка е, че на пазарите съществуват условия на конкуренция, но картината се различава чувствително в отделните сектори.

На пазара на фиксирана гласова услуга оперират 25 доставчика, но реалната конкуренция се разиграва сред три играча. Виваком, А1 и Йеттел контролират общо 97,7% от пазара по брой абонати. Виваком държи 55,2% от постовете, А1 - 24,4%, а Йеттел - 18%. При приходите доминирането на Виваком е още по-изразено: 81,5% срещу 7% за Йеттел и 4,8% за А1.

При мобилните гласови услуги конкурентната динамика е значително по-изразена. А1 е лидер по брой абонати с 35,9%, но губи позиции, докато Виваком (33,1%) и Йеттел (31%) ги увеличават. За периода 2021-2025 г. Виваком е увеличил пазарния си дял по приходи с цели 8,9 процентни пункта - основно за сметка на А1, при когото се наблюдава спад от 7,9 пункта.

КЗК оценява продължаващото преразпределение на дялове като доказателство за реална конкуренция между тримата оператора.

Пазарът на пренос на данни и достъп до интернет отчита сериозен ръст: приходите нарастват с 9,1%, а броят на абонатите - с 13%. Виваком води при фиксирания интернет с 37,4% по абонати, но А1 настъпва - ръст от 1,8 пункта до 31,7%. При мобилния интернет Виваком е на първо място по абонати (36,3%), но А1 го изпреварва по приходи с 42,1%.

Технологичното обновяване е осезаемо: 62,4% от абонатите на фиксиран интернет ползват оптични мрежи (FTTH/FTTB/FTTN), а 67,3% имат скорост над 100 Mbps. При мобилния интернет делът на 5G абонатите достига 37,5%.

За първи път от 10 години приходите от пренос и разпространение на радио- и телевизионни програми отбелязват спад - с 1,4%. Броят на абонатите на платена телевизия намалява с 4,1%, като причина е нарастващият интерес към стрийминг платформи (OTT). Виваком остава лидер с 57,9% дял по абонати, А1 е на второ място с 26,2%, а Йеттел - все по-активен участник с 3,3%. IPTV вече доминира технологично с 52,6% дял.

На пазарите на електронни съобщения се наблюдават условия на конкуренция между участниците, което е предпоставка за насърчаване на инвестициите и подобряване на пазарните условия в сектора. гласи изводът на КЗК

КЗК уточнява, че становището е изготвено на база данните от проекта на доклада на КРС и може да бъде преразгледано в контекста на конкретни производства в бъдеще.