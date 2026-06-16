Превръща ли се Пловдив в презастроено гето? Отговорът на този въпрос е многопластов, но със сигурност градът ни има нужда от мерки срещу презастрояването.

И докато се чудим как да подредим града и да се справим с паркирането около новопостроените жилища, от хранителната верига BILLA ни показват нагледно, че има концепция, която може да влоши тотално положението. Ако трябва да се обобщи с едно изречение концепцията на хранителната верига, то тя е създаване на консуматорско гето.

Plovdiv24.bg разполага с информация за конкурс, проведен преди време от страна на BILLA, на който са били поканени пловдивски предприемачи в строителството. На тях е било предложено партньорство за изграждането на жилищен комплекс на територията на магазин BILLA в район "Източен", на ул. "Шести септември" 221 в Пловдив. Информацията ни е отпреди повече от месец.

Още тогава зададохме въпроси към компанията, но оттам отговориха в общи формулировки, без конкретика:

"Благодарим за направеното запитване и възможността да предоставим реална информация по темата, с която да разсеем потенциални слухове и да успокоим нашите клиенти в града.

Магазинът на Billa на ул. "Шести септември" 221 в Пловдив е сред най-успешните ни обекти в региона както по отношение на финансовите си резултати, така и по отношение на доверието на клиентите. Бъдещите ни планове за обекта са изцяло насочени към неговото развитие и не е предвидено затваряне на магазина за реконструкция.

Като компания с динамично развитие, Billa България идентифицира възможности за реализиране на по-широки формати, в рамките на които нейните търговски обекти се интегрират като част от комплексни концепции. Такъв подход би могъл да бъде приложен и при този обект в бъдеще, но на този ранен етап не бихме могли да предоставим по-детайлна информация.

Можем категорично да потвърдим, че магазинът на Billa ще остане на същото място и ще продължи да посреща своите клиенти."

Все пак още тогава се свързахме с Владислав Колев, брат на общинския съветник Георги Колев, тъй като имахме информация, че той е един от поканените предприемачи и дори е фаворит за застрояването на терена. Пред наш репортер той потвърди за конкурса.

"Прекрасен имот. Щях да се гордея ние да го притежаваме и да го реализираме, но не сме участвали в процедурата за терена." , заяви пред наш репортер Владислав Колев.

Той даде този коментар по повод информацията, че върху част от терена на магазин "Билла" на бул. "Шести септември" 221 в Пловдив неговата строителна компания ще строи нова многофамилна жилищна сграда.

Парцелът е с идентификатор ПИ 56784.520.1911, с площ от 14 439 кв.м © Plovdiv24.bg

Теренът е собственост на "Билла България" ЕООД, част от австрийското дружество "REWE International AG". Миналата година е била проведена вътрешна процедура за продажба на част от имота. Фирмата на Владислав Колев действително е била поканена да участва, тъй като има обща граница на хипермаркета с една от нейните сгради в съседство, но впоследствие се отказва.

Какво предстои да се случи на терена?

Признанията на Владислав Колев потвърждават информацията ни, че конкурс е имало. По-скандалното е, че по време на конкурса на повечето участници е била отказана концепцията, тъй като не отговаря на вижданията на BILLA — а именно застрояване с малки на брой, максимален брой жилища, в които на максимално малка територия да се настанят да живеят максимално много хора, които след това да се превърнат в клиенти на магазина. Или, както написахме по-горе — консуматорско гето.

Дали действително ще се случи това, предстои да разберем. Всичко, което сме научили, в подробности е изпратено като въпроси до компанията. До редакционното приключване на статията отговори не бяха върнати. В момента, в който от BILLA удостоят пловдивската общественост с адекватна и коректна информация чрез Plovdiv24.bg, ще я публикуваме веднага.

Вариантите

Вариантите пред BILLA по отношение на застрояването на имота са били два. Първият — събаряне на съществуващия магазин и построяване на нов, заедно с жилищна сграда над него. Вторият — застрояване на паркинга. Ако обаче се застрои паркингът, магазинът не може да работи. Затова от BILLA са се свързали с предприемачи в района, и затова подозрението ни падна върху Владислав Колев. Братът на общинския съветник строи в района и може да "предостави" на BILLA официално паркинг, за да може магазинът да продължи да съществува, без да се събаря, и така да се застрои паркингът на магазина. Засега Колев отрече да е замесен. Дали действително няма да е част от строителното бъдеще на парцела, или ще "играе" чрез подставено лице — нямайте съмнение, че от Plovdiv24.bg ще разберем истината.

Парцелът, който ще се застроява

Доколкото разполагаме с информация, от веригата искат магазинът да продължи да работи, фиктивно да използва чужд паркинг и да застрои своя. Реализацията на подобен проект би предизвикала сериозен скандал и обществено напрежение и несъмнено би лепнала огромно петно върху репутацията на веригата.

Парцелът, предвиден за застрояване, е с идентификатор ПИ 56784.520.1911, с площ от 14 439 кв.м, което позволява застрояване с РЗП над 50 000 кв.м.

Предназначението на парцела обаче минава през промяна, която се одобрява от ОбС-Пловдив. Plovdiv24.bg ще се свърже с групите в общинския съвет, за да вземе мнението им дали биха позволили подобна промяна и дали биха подкрепили такова застрояване.

Ще продължим да следим темата и да ви информираме за всичко актуално около нея.

Какво е вашето мнение, относно възможността паркинга на магазина да се превърне в поредния жилищен комплекс, оставете коментар под статията.