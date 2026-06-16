Превръща ли се Пловдив в презастроено гето? Отговорът на този въпрос е многопластов, но със сигурност градът ни има нужда от мерки срещу презастрояването.
И докато се чудим как да подредим града и да се справим с паркирането около новопостроените жилища, от хранителната верига BILLA ни показват нагледно, че има концепция, която може да влоши тотално положението. Ако трябва да се обобщи с едно изречение концепцията на хранителната верига, то тя е създаване на консуматорско гето.
Plovdiv24.bg разполага с информация за конкурс, проведен преди време от страна на BILLA, на който са били поканени пловдивски предприемачи в строителството. На тях е било предложено партньорство за изграждането на жилищен комплекс на територията на магазин BILLA в район "Източен", на ул. "Шести септември" 221 в Пловдив. Информацията ни е отпреди повече от месец.
Още тогава зададохме въпроси към компанията, но оттам отговориха в общи формулировки, без конкретика:
"Благодарим за направеното запитване и възможността да предоставим реална информация по темата, с която да разсеем потенциални слухове и да успокоим нашите клиенти в града.
Магазинът на Billa на ул. "Шести септември" 221 в Пловдив е сред най-успешните ни обекти в региона както по отношение на финансовите си резултати, така и по отношение на доверието на клиентите. Бъдещите ни планове за обекта са изцяло насочени към неговото развитие и не е предвидено затваряне на магазина за реконструкция.
Като компания с динамично развитие, Billa България идентифицира възможности за реализиране на по-широки формати, в рамките на които нейните търговски обекти се интегрират като част от комплексни концепции. Такъв подход би могъл да бъде приложен и при този обект в бъдеще, но на този ранен етап не бихме могли да предоставим по-детайлна информация.
Можем категорично да потвърдим, че магазинът на Billa ще остане на същото място и ще продължи да посреща своите клиенти."
Все пак още тогава се свързахме с Владислав Колев, брат на общинския съветник Георги Колев, тъй като имахме информация, че той е един от поканените предприемачи и дори е фаворит за застрояването на терена. Пред наш репортер той потвърди за конкурса.
Той даде този коментар по повод информацията, че върху част от терена на магазин "Билла" на бул. "Шести септември" 221 в Пловдив неговата строителна компания ще строи нова многофамилна жилищна сграда.
Теренът е собственост на "Билла България" ЕООД, част от австрийското дружество "REWE International AG". Миналата година е била проведена вътрешна процедура за продажба на част от имота. Фирмата на Владислав Колев действително е била поканена да участва, тъй като има обща граница на хипермаркета с една от нейните сгради в съседство, но впоследствие се отказва.
Какво предстои да се случи на терена?
Признанията на Владислав Колев потвърждават информацията ни, че конкурс е имало. По-скандалното е, че по време на конкурса на повечето участници е била отказана концепцията, тъй като не отговаря на вижданията на BILLA — а именно застрояване с малки на брой, максимален брой жилища, в които на максимално малка територия да се настанят да живеят максимално много хора, които след това да се превърнат в клиенти на магазина. Или, както написахме по-горе — консуматорско гето.
Дали действително ще се случи това, предстои да разберем. Всичко, което сме научили, в подробности е изпратено като въпроси до компанията. До редакционното приключване на статията отговори не бяха върнати. В момента, в който от BILLA удостоят пловдивската общественост с адекватна и коректна информация чрез Plovdiv24.bg, ще я публикуваме веднага.
Вариантите
Вариантите пред BILLA по отношение на застрояването на имота са били два. Първият — събаряне на съществуващия магазин и построяване на нов, заедно с жилищна сграда над него. Вторият — застрояване на паркинга. Ако обаче се застрои паркингът, магазинът не може да работи. Затова от BILLA са се свързали с предприемачи в района, и затова подозрението ни падна върху Владислав Колев. Братът на общинския съветник строи в района и може да "предостави" на BILLA официално паркинг, за да може магазинът да продължи да съществува, без да се събаря, и така да се застрои паркингът на магазина. Засега Колев отрече да е замесен. Дали действително няма да е част от строителното бъдеще на парцела, или ще "играе" чрез подставено лице — нямайте съмнение, че от Plovdiv24.bg ще разберем истината.
Парцелът, който ще се застроява
Доколкото разполагаме с информация, от веригата искат магазинът да продължи да работи, фиктивно да използва чужд паркинг и да застрои своя. Реализацията на подобен проект би предизвикала сериозен скандал и обществено напрежение и несъмнено би лепнала огромно петно върху репутацията на веригата.
Парцелът, предвиден за застрояване, е с идентификатор ПИ 56784.520.1911, с площ от 14 439 кв.м, което позволява застрояване с РЗП над 50 000 кв.м.
Предназначението на парцела обаче минава през промяна, която се одобрява от ОбС-Пловдив. Plovdiv24.bg ще се свърже с групите в общинския съвет, за да вземе мнението им дали биха позволили подобна промяна и дали биха подкрепили такова застрояване.
Ще продължим да следим темата и да ви информираме за всичко актуално около нея.
Какво е вашето мнение, относно възможността паркинга на магазина да се превърне в поредния жилищен комплекс, оставете коментар под статията.