И администрацията, и жителите на Пловдив изразяват мнение, че градът следва да се разширява към периферията, вместо да се уплътняват и без това гъсто застроените централни зони. Това каза в интервю за Plovdiv24.bg Николай Колев, управител на строителната компания "Макс Строй Груп", които започват строителство на жилищен комплекс в "Коматево", в непосредствена близост до футболната база на Ботев Пловдив.

Те, като инвеститори, също следят накъде е логично да се развива градът и съответно закупуват имоти в зони, които предстои да се развият, каквато е и тази между кв. "Коматево" и кв. "Остромила". Ако се погледне новия ОУП на град Пловдив, всички празни имоти в района между кв. "Коматево", кв. "Остромила" и кв. "Прослав" са предвидени именно за жилищно строителство, обясни в предварителен разговор Колев.

Това са стотици декари парцели, предвидени за ниско жилищно застрояване, които в един момент ще се реализират. И в близките десетилетия тези квартали буквално ще се слеят, както това вече се е случило в по-новите квартали на София и Варна, например. Според Николай Колев това нe е тайна, нито трябва да изненадва администрацията и живущите. В момента община Пловдив започва процедура по урегулиране на точно тези зони, където е предвидено по-ниско строителство, повече зеленина и отстояния между сградите, за да се избегнат грешки, допуснати в други райони на града.

Вижте още от интервюто на Plovdiv24.bg с Николай Колев, управител на строителна компания "Макс Строй Груп".

Колко голям е теренът, който ще застроявате? И има ли нещо, което ви притеснява покрай него?

Площта на целия имот е 36 декара. Разбира се, при проект от такъв мащаб има въпроси, които изискват особено внимание. Най-важните за нас са транспортният достъп, водоснабдяването, канализацията, паркирането и поетапното изграждане на комплекса, така че районът да не бъде натоварен изведнъж.

Именно затова проектът все още е на идейна фаза и се прецизира. Предвиждаме изцяло подземно паркиране, значителни зелени площи, нискоетажно застрояване и изграждане на необходимата прилежаща инфраструктура. Комплексът ще се реализира на няколко самостоятелни етапа в продължение на години, а не наведнъж.

Разбираме притесненията на живущите, защото и ние живеем в район "Южен". За нас е важно проектът не просто да отговаря на законовите изисквания, а да бъде съобразен с реалните възможности и бъдещото развитие на района.

Колко жилища планирате да изградите и в колко сгради ще са те?

Както вече казах, в момента проектът е на идейна фаза и тече прецизиране. Ще има между 25 и 28 сгради, всяка с по 4 жилищни етажа с между 4 и 6 апартамента на етаж. В последните идейни разработки намалихме проекта с цели две сгради и общо ще построим с около 8000 кв.м. по-малко от максималното допустимо застрояване по КИНТ за района и имота, за да създадем по-добра визия на комплекса и повече комфорт за живущите. Така че парцелът няма да бъде застроен на максималните си допустими показатели по новия ОУП.

Ще има ли магазини, някакви други екстри към комплекса?

Предвидени са магазини и други търговски площи в границите на комплекса. Има паркови зони за отдих, огромна площ в средата на комплекса с алеи без автомобили, където децата да играят на спокойствие, с богато озеленяване, детски площадки и зони за фитнес. Паркирането ще е изведено изцяло в подземно ниво, за да може да се развие парковата среда.

Паркоместата как са решени?

Паркирането е осигурено над 110% от изискванията с огромен подземен паркинг – от 36 дка парцел, като плануваме подземният паркинг да е 35 дка. Това за нас, като инвеститори, е огромен разход и не е рентабилно, ако го сравним с изграждане на паркоместа на партерно ниво. Това решение обаче повишава качеството на средата за живот на обитателите. Също така, осигурявайки паркирането изцяло в зоната на имота, няма да се утежни паркирането в района за другите живущи в квартала.

Какво предвиждате за озеленяването на комплекса?

Цялата площ около сградите ще бъде превърната в паркова среда с четири обособени парка между сградите, алеи за пешеходци, няколко детски къта, уличен фитнес и др. Цялата растителност ще бъде засадена над подземно ниво, което като цяло оскъпява проекта, заради допълнителните хидроизолации и отводняване, но така ще изпълним не само изискванията за озеленяване и паркиране, но и ще създадем максимален комфорт на живущите.

Колко жители се очаква да се заселят там, ако се продаде всичко?

Трудно мога да дам конкретно число. Може би там ще живеят около 1000-1300 души. Комплексът е замислен да се построи на четири етапа. Предвиден е за поетапно изграждане в рамките на няколко години, като всеки етап ще се въвежда самостоятелно в експлоатация. Съответно и заселването ще бъде постепенно, а не едновременно.

Предвидено ли е изграждането на път, тъй като знаем, че няма такъв сега?

Разбира се, че е предвиден транспортен достъп. Ще бъде изградена улица към имота с прилежащата инфраструктура – ВиК, асфалтова настилка с тротоари, улично осветление за наша сметка, която както и в други наши проекти ще дарим на общината. През годините, реализирайки строителството на сградите ни, сме изградили и дарили на община Пловдив редица инфраструктурни проекта за няколко милиона евро. Към момента имаме 3 наши проекта, към които отделно изграждаме и даряваме инфраструктура. За конкретен пример сега довършваме проект в кв. Беломорски, където с други инвеститори участвахме в изграждането на водопроводна и канализационна мрежа от над 400 метра. И накрая ще асфалтираме една от ключовите артерии в кв. Беломорски, която от години прилича на лунен пейзаж с кратери, но в час пик се ползва от всички живущи в квартала.

Знаете ли дали има и други проблеми с инфраструктурата – канализация, водоснабдяване?

В тази част на града има инфраструктурни въпроси, които не бива да се подценяват. Конкретен проблем с инфраструктурата за този комплекс нямаме. Това, което липсва като инфраструктура, ще бъде изградено от нас.

Не е тайна, че в кв. "Коматево" и кв. "Остромила" ВиК подават по-ниско налягане, но към момента в началото на кв. Коматево има отреден парцел за нова помпена станция, която да подпомогне водоснабдяването в целия квартал. Доколкото знам, в момента тази помпена станция се проектира, заедно с парка до базата на футболен клуб "Ботев". Ние сме изявили желание пред общинската администрация да съдействаме с изграждането на инфраструктурата и парковата среда.

Само ще отбележа, че по време на дискусиите миналата година относно повишаването на таксите за издаване на разрешение за строеж, бяхме уверени от ръководството на общинската администрация, че тези пари ще отидат за изграждане на инфраструктура и паркова среда в съответния район.

В случая за нашия комплекс само таксата за строително разрешение ще е около 500 000 евро. Очаквам част от приходите, които проектът генерира за общината, да се връщат в инфраструктурата на района. Ако има диалогичност между администрация, инвеститори и граждани, с тези пари, както и с допълнителни дарения на инвеститори можем да помогнем например за изграждането на новия парк в кв. Коматево.

Какво точно ще представлява комплексът, по какъв модел е?

Представете си комплекса като 25–28 отделни нискоетажни сгради, които ще се реализират на четири етапа. На всеки етап ще се изграждат приблизително по 6–7 сгради с по четири жилищни етажа, заедно с прилежащата инфраструктура, озеленяването и вертикалната планировка. Едва след завършването на съответния етап ще се преминава към следващия.

За сравнение, през последните години в кв. Коматево са построени над 30 нови жилищни сгради. Разликата е, че те са разположени в отделни имоти, докато при нас сградите са част от един общ проект, което естествено създава усещане за по-голям мащаб. Предимството на общото планиране е, че инфраструктурата, паркирането, озеленяването и пространствата между сградите могат да бъдат проектирани цялостно, а не имот по имот.

Пак казвам, че все още сме на идейна фаза и в момента текат различни административни процедури. Целият комплекс няма да бъде изграден нито през тази, нито през следващата година. Няма и 1000 души да се появят изведнъж в квартала. Както строителството, така и заселването ще се извършват постепенно и ще отнемат години.

Вярвам, че инвеститорите, гражданите и общината трябва да работим съвместно за благоустрояването на района.

Аз и моите съдружници сме родени в Пловдив. Въпреки че сме учили и живели дълги години в Германия и от десет години развиваме строителен бизнес там, сме избрали да живеем в Пловдив, и по-конкретно в район "Южен". За нас също е важно как се развиват градът и районът, защото това е средата, в която живеят и нашите семейства.

Коматево има нужда от нов парк, от разширяване на "Коматевско шосе" и от нова пътна връзка с кв. Остромила, която да облекчи трафика. Смятаме, че новото строителство трябва да върви заедно с развитието на тази инфраструктура.