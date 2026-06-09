Растящото търсене на качествени жилища под наем прави покупката на имот много добра инвестиция, казват брокери на имоти. В София и Пловдив доходността от отдаване на апартаменти под наем е между 5% и 7%, като най-търсени са двустайните и тристайните жилища.

За размера на наема най-голямо значение имат локацията и обзавеждането, като наемите са в доста широки граници. Чужденци, които работят в България, студенти, млади семейства и хора, които сменят населеното място, поддържат устойчиво ниво на търсене, което дава на инвеститорите по-голяма сигурност.

Най-голямо е търсенето на жилища под наем, както и за покупка, в София. Причините за това са, че в столицата заплатите са най-високи, има най-много работни места, както и най-много университети. Най-голямо търсене на апартаменти под наем има в районите около метрото, бизнес зоните и новите жилищни комплекси. Голям брой сделки има в райони с активно ново строителство, защото предлагането там е по-голямо. В столицата има търсене както на скъпи апартаменти с цени над 4000 евро за квадрат, така и на по-бюджетни жилища.

При покупката на жилище нараства интересът към новото строителство. Много купувачи търсят модерни решения като фотоволтаични инсталации, по-добра звуко- и топлоизолация, зелени вътрешни пространства и контрол на достъпа. При изграждането на нови жилищни сгради инвеститорите оправят тротоара пред тях.

Купувачите обръщат внимание не само на квадратурата, но и на цялостния жизнен модел, който предлага сградата и районът около нея - удобства, сигурност и транспорт. Какви са съседите също има огромно значение.

При покупка на имот в нова сграда е по-вероятно съседите да имат сходни интереси и начин на живот, защото и те са харесали апартамент именно в тази сграда и имат финансовата възможност да го купят.

Жилищата ще продължат да поскъпват, особено в най-големите градове София, Варна и Пловдив, категорични са брокерите. Голям е интересът и към жилищата в курортите. От планинските най-голям е интересът към Банско, а от морските - към Созопол, Лозенец и Поморие. При избора на ваканционен имот повечето купувачи държат той да е обзаведен. Някои търсят и добри условия за дистанционна работа, пише "Труд".