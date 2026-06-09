Козметичният гигант "Ален Мак" да се превърне в хотел е инвестиционното намерение на фирма "Гиза 2008" ЕООД, научи Plovdiv24.bg. Информацията опровергава предишните твърдения, че бившото козметично предприятие ще се превръща в здравен център.
Още в началото на календарната година започна събарянето на северното крило на сградата, намираща се на ул. "Васил Левски" 148 - Карловско шосе. Дейностите се извършват от фирма "Софконтракт Инфрастрой" ЕООД, която е една от водещите фирми в безвзривното събаряне и разрушаване на сгради, а възложител на дейностите е "Гиза 2008" ЕООД.
Към днешна дата по документи новият собственик на имота е фирма "Ален Мак - Пловдив" ЕООД, регистрирана през 2022 г., с едноличен собственик Надежда Неделчева, чието име се свързва с други 21 фирми.
Репортер на нашата медия установи, че в момента в една от големите сгради на "Ален Мак" кипи усилен ремонт по фасадата на зданието. Видно от информационните табели на обекта става ясно, че планираните подготвителни дейности трябва да бъдат завършени в рамките на 60 работни дни, а на обекта работят 10 души.
Очаквайте подробности за становищата на институциите относно промяната на предназначението на бившото козметично предприятие!
Историята на легендарния завод
"Ален Мак" е най-старата козметична компания в България. Незабравими за поколения българи остават неговите най-популярни продукти: кремът за бръснене "Каро" и пастата за зъби "Поморин".
Компанията е основана през далечната 1892 г. от казанлъшкия търговец на розово масло Антон Папазов. През 1929 г. с царска грамота той е назначен за придворен доставчик. По-късно фабриката бива национализирана, а през 1993 г. е приватизирана. Бизнесът тръгва катастрофално надолу през 1998 г. след загубата на необятните руски пазари.
Продажбите падат с над 20%, а печалбата се редуцира три пъти. През 2002 г. "козметичната" гордост на страната ни е купена от Петър Терзиев, зет на последния комунистически премиер Георги Атанасов, чрез офшорката "Ефектен унд финанц България", регистрирана на Британските Вирджински острови.
Тогава са обещани в производството да се налеят милиони, но на практика поточните линии продължават да бълват познатите от соца и вече неконкурентни у нас пасти за зъби и шампоани. После идва и причудливото решение "Ален Мак" да изнесе производството си в Украйна - мотивът на ръководството е да се реализират икономии от високите данъци, такси и мита. През 2011 г. акционерното дружество фатално изпада в несъстоятелност поради невъзможност да обслужва облигационен заем.
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