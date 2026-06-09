Козметичният гигант "Ален Мак" да се превърне в хотел е инвестиционното намерение на фирма "Гиза 2008" ЕООД, научи Plovdiv24.bg. Информацията опровергава предишните твърдения, че бившото козметично предприятие ще се превръща в здравен център.

Още в началото на календарната година започна събарянето на северното крило на сградата, намираща се на ул. "Васил Левски" 148 - Карловско шосе. Дейностите се извършват от фирма "Софконтракт Инфрастрой" ЕООД, която е една от водещите фирми в безвзривното събаряне и разрушаване на сгради, а възложител на дейностите е "Гиза 2008" ЕООД.

Към днешна дата по документи новият собственик на имота е фирма "Ален Мак - Пловдив" ЕООД, регистрирана през 2022 г., с едноличен собственик Надежда Неделчева, чието име се свързва с други 21 фирми.

Репортер на нашата медия установи, че в момента в една от големите сгради на "Ален Мак" кипи усилен ремонт по фасадата на зданието. Видно от информационните табели на обекта става ясно, че планираните подготвителни дейности трябва да бъдат завършени в рамките на 60 работни дни, а на обекта работят 10 души.

До момента в район "Северен" няма постъпило инвестиционно намерение нито от новия собственик, нито от Община Пловдив за какво ще се използва теренът, поясни районният кмет Венцислава Любенова.

Очаквайте подробности за становищата на институциите относно промяната на предназначението на бившото козметично предприятие!

Историята на легендарния завод

"Ален Мак" е най-старата козметична компания в България. Незабравими за поколения българи остават неговите най-популярни продукти: кремът за бръснене "Каро" и пастата за зъби "Поморин".

Компанията е основана през далечната 1892 г. от казанлъшкия търговец на розово масло Антон Папазов. През 1929 г. с царска грамота той е назначен за придворен доставчик. По-късно фабриката бива национализирана, а през 1993 г. е приватизирана. Бизнесът тръгва катастрофално надолу през 1998 г. след загубата на необятните руски пазари.

Продажбите падат с над 20%, а печалбата се редуцира три пъти. През 2002 г. "козметичната" гордост на страната ни е купена от Петър Терзиев, зет на последния комунистически премиер Георги Атанасов, чрез офшорката "Ефектен унд финанц България", регистрирана на Британските Вирджински острови.

Тогава са обещани в производството да се налеят милиони, но на практика поточните линии продължават да бълват познатите от соца и вече неконкурентни у нас пасти за зъби и шампоани. После идва и причудливото решение "Ален Мак" да изнесе производството си в Украйна - мотивът на ръководството е да се реализират икономии от високите данъци, такси и мита. През 2011 г. акционерното дружество фатално изпада в несъстоятелност поради невъзможност да обслужва облигационен заем.