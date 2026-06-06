"ПИМК Билд“ няма намерение да строи комплекс в Коматево, съобщи за Plovdiv24.bg Илиян Филипов, собственик на компанията. Такова намерение няма и "Хъс Инвест", посочи Филипов. По думите му двете фирми са закупили част от парцела и са го предоставили на обезщетение към трета фирма, като получават само процент от РЗП. Земята е предоставена с договор на Макс строй Груп, която ще строи там и която също е съсобственик в имота.

Парцелът е голям - 36 дка, от които аз имам 33%, Хъс също 33 % и другите 33% са разпределени на няколко други съсобственици. Това, което знам е, че всичко е нормално там, каза Филипов.

Път към този терен действително няма и в момента, поясни Илиян Филипов. Според него, ако някой построи комплекс, нормално е да направи и пътя. Хората трябва да се радват, че някой ще инвестира в общинска инфраструктура, а пътят ще остане за ползване от общината.

Всички ние, като инвеститори, сме вкарали много пари в общинска инфраструктура, за да направим пътища, които после ги предаваме на общината. Тези пътища им ги предаваме абсолютно безвъзмездно. Дори правим договори с общината, за да ни дадат право. Ние наемаме и надзор, проектанти и им плащаме, а после подписваме договори, че ще го дарим безвъзмездно на общината и отделно правим СМР, обясни Илиян Филипов.

Той смята, че въпреки това инвеститорите винаги излизат лошите. Никой не говори, че сами правят пътища, изграждат ВИК инфраструктура, изграждат и трафопостове, които след това даряват на ЕВН и на общината. Темата за презастрояването се повдига за политическа употреба, защото се знае, че този проблем е много чувствителен.

Но след като това презастрояване не искат да го спрат, защо в момента общината не си сменя статута на селскостопански пътища в улици? По този начин, вместо да отпушат града да се разраства навън, инвеститорите са принудени да търсят парцели там, където има вече изградена инфраструктура и съответно градът се задушава, обясни бизнесменът.

Той даде пример с площите между Коматево и Прослав, и от другата страна, към "Смирненски" и Пазарджишко. Всички те са залегнали в Общия устройствен план.

Когато искат да сменят статута на общинската улица, от Министерството на земеделието казват на инвеститорите, че това трябва да се съгласува с общината.

Общината пък казва, че трябва решение на Общинския съвет. И там започва рекет, твърди Филипов. Освен, че изграждат всичко това, инвеститорите трябва и да се молят Общинския съвет да им даде право да платят пари, които после ги даряват на общината.

Според Илиян Филипов е много лесно да се говори, когато нищо не си изградил и не си дал, лесно е да растеш политически на гърба на този, който изгражда и дарява. Богатите хора в България, без значение дали с честен труд са постигнали всичко, никой не ги обича. Наричат ги често олигарси, но никой не вижда, че работят по 18 часа на денонощие, смята още бизнесменът.

По отношение бюрокрацията в общината и институциите, спънките там също са огромни, твърди още Илиян Филипов.