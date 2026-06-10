Пловдив е град, в който времето сякаш тече по по-различен и по-лежерен начин. Неслучайно думата "айляк" е измислена точно тук.

Всеки, който е посещавал любимия ни град знае, че пловдивчани пълнят кафенетата и ресторантите по всяко време на денонощието, дори и в разгара на работния ден. Абсолютно невъзможно е да си намериш място от петък до неделя без предварителна резервация.

Замисляли ли сте се някога колко точно са заведенията в Пловдив? Според информацията на Национален туристически регистър в града развиват дейност общо 1274 заведения.

Кафе-сладкарниците са 272 на брой. Като най-големите по капацитет в Пловдив са добре познатите вериги като "Алфредо“, "Нико“, "Колекция“ и "Неделя“. Най-малките местенца в града са "Криспи“ и "Попимонш“.

Ресторантите под тепетата са точно 306. Оказва се, че Пловдив може да се похвали с гиганти в кулинарията. Места като "Южен полъх“, "Рибарника“ и "Note De Vino“ разполагат с внушителен капацитет от над 500 места. В същото време, най-романтичното и сгушено ресторантче в града приема едва 14 души едновременно.

Питейните заведения в Пловдив са 184. Най-големият бастион на бирата в града е "Йегерхоф“, следван плътно от емблематичното и любимо на поколения пловдивчани "Рахат тепе“.

Пловдивчани са известни с афинитетът си към нощния живот. Справката показва, че града са регистрирани 153 бара. Най-големият нощен клуб в града може да събере внушителните 790 купонджии на едно място, докато най-микроскопичният бар в града е с капацитет от едва 10 места.

Най-голямата категория на заведенията в града е тази за бързото хранене - 358 обекта. Обичайно този тип заведения са най-големи в близост до университетите.

Пловдив не прави изключение и най-голямото място е ресторант "Еф 10“ до Пловдивския университет. Следват го световният гигант "Макдоналдс“ и заведение "Фестивал“ в Капана. Най-малкото местенце в тази категория е "Бъргър Шеф“.

Под тепетата има останала само една-единствена туристическа столова.