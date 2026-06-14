Пловдив и регионът продължават да бъдат сред най-притегателните дестинации в България според най-новите данни на Националния статистически институт (НСИ) за април 2026 година.

Интересно е, че докато хотелиерският бизнес отчита сериозен скок в приходите си и легловата база се разраства, общият брой на туристите бележи лек спад.

В рамките на една година легловата база в региона е отбелязала ръст. През април 2026 г. на територията на областта са функционирали 234 места за настаняване с капацитет над 10 легла. Това включва големи градски хотели, семейни мотели, бутикови къщи за гости в Стария град, къмпинги и хижи.

Регионът разполага с 6.5 хиляди стаи и общо 13.1 хиляди легла.

Спрямо април миналата година броят на местата за настаняване се увеличава с 4.5%, а леглата в тях с 1.7%. Тези цифри показват, че инвеститорите продължават да вярват в потенциала на Пловдив като водеща дестинация за културен и събитиен и туризъм.

Приходите от нощувки през април достигат внушителните 5.5 милиона евро. Това представлява общ ръст от 11.5% спрямо същия месец на предходната година.

Интересното е, че този скок се случва на фона на лек спад в общия брой на реализираните нощувки и спад на пренощувалите лица.

Нашенците остават основният стълб на местния туризъм. Те са генерирали *4.3 млн. евро* от приходите, а чужденците са донесли 1.2 млн. евро.

Пловдив остава космополитен град, като през април областта е посрещнала 12.7 хиляди чуждестранни гости. Средният престой на чужденците под тепетата е 1.8 нощувки.

По традиция туристите от Турция най-често посещават града под тепетата.

1. Турция

2. Германия

3. Гърция

4. Испания

5. Румъния

Оказва се, че предпочитанията на туристите стават все по-взискателни. Традиционните места за настаняване с 1 и 2 звезди губят позиции, докато четири- и петзвездните хотели се радват на сериозен интерес.

70.7% от пренощувалите чужди граждани са отседнали в хотели с *4 и 5 звезди*, реализирайки там 64.6% от своите нощувки. Повече от половината българи (81.2%) са нощували в хотели с 3, 4 или 5 звезди. Българските туристи в тези категории са оставали средно по 2.0 нощувки.

Общата заетост на леглата в Пловдивско през април е била *30.0%* (спад с 1.2 процентни пункта спрямо миналата година). Единственият сегмент, който отчита ръст в заетостта (+0.7 пункта), са хотелите с 4 и 5 звезди, където заетостта достига 41.3%.В местата с 3 звезди тя е 25.0%, а при най-ниския клас (1 и 2 звезди) – едва 21.6%.