Това ще е историческо... Мощна гореща въздушна маса, пренесена от Северна Африка и свързана със силен антициклон, ще обхване голяма част от Западна Европа през следващите дни.

Синоптичната обстановка ще бъде доминирана от т.нар. "омега блокиране“ – устойчив атмосферeн модел, който създава условия за продължителни периоди на необичайно високи температури.

Най-сериозно засегнати ще бъдат Испания, Франция и части от Германия, където между 21 и 23 юни се очакват температури, характерни по-скоро за средата на юли, отколкото за началото на астрономическото лято.

В Централна Испания и Франция дневните максимални стойности могат да достигнат между 40°C и 44°C, което е с повече от 15 градуса над климатичните норми за периода, съобщиха Meteo Balkans.