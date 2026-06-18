Царевицата на някои плажове у нас поскъпна безобразно! Абсолютната класика в храната край морските вълни вече се продава за 4 евро на кочан, докато само преди година цената й беше 5 лева. Търговците на пясъчната ивица пласират продукцията си без обосновка за драстичното поскъпване, оплакват се летуващи.

От цената на родната царевица се оплака певицата и композитор Мариела Нейкова, която е жена на изпълнителя Цецо Елвиса. "Вече е 4 евро - "царевичка златничка", както се пееше в една детска песничка. А някога беше 2 левчета... Да гризнеш мамула е вече скъпо удоволствие", сподели Нейкова от плажа в Свети Влас.

Топлата и солена царевица е любим спомен от детството и чудесна бърза закуска край морето, но тъй като се разнася на открито при високи летни температури, съществува сериозен риск от бързо развитие на бактерии. По закон амбулантната търговия на неопаковани бързоразвалящи се храни е забранена по плажната ивица. Това, разбира се, не спира никой от продавачите.