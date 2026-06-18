Депутатите ни решиха да направят "жест“ към обществото, като единодушно замразиха основните си заплати на нивата от март – т.е заковаха ги на 4236 евро. Това обаче веднага отпуши горещ дебат. спестяваме ли реално нещо за държавната хазна, или просто си играем на популизъм? По темата в ефира на NOVA NEWS се сблъскаха математическото око на проф. Михаил Константинов и експертният поглед на Диана Ефтимова от Института за развитие на публичната среда.

Проф. Константинов бързо свали картите на масата и обясни, че официалната заплата е само върхът на айсберга.

Официално е приблизително 4,2 хиляди евро. С добавките (онези прословути две трети отгоре) сумата скача на около 7 хиляди евро. Като се сложат и останалите екстри, един народен представител ни излиза близо 10 хиляди евро на месец.

Според професора цялото това замразяване е по-скоро за "морален ефект" пред избирателите, отколкото за реален икономически бонус за бюджета. Той отсече, че проблемът не е толкова в парите, колкото в резултата: "Когато бълваш законов брак, който после поправяш десетки пъти, и пет лева са ти много.“

От друга страна, Диана Ефтимова защити тезата, че има логика депутатските заплати да са обвързани със средната заплата в държавния сектор – идеята е, че ако те работят добре и вдигат стандарта на хората, е нормално да растат и техните доходи.

Тя обаче сложи пръст в раната по въпроса за допълнителните средства (въпросните две трети отгоре). Според нея тези пари не трябва да бъдат "джобни“ без отчет и трябва да отиват строго по предназначение – за външни експерти, консултанти и реална законодателна дейност.

И двамата експерти са категорични, че обществото и медиите трябва да държат депутатите под лупа – както за парите, които харчат, така и за качеството на свършената работа. За финал проф. Константинов обобщи нещата просто: ако заплатите на нашите политици са 70-80% от средните за Европа, всичко е в рамките на нормалното. Скочат ли нагоре обаче, вече говорим за чиста проба несправедливост.