През последните месеци се наблюдава рязък скок в цените на заведенията за хранене у нас, като те вече достигат нивата в Западна Европа. Собствениците на ресторанти обосновават това поскъпване с общото състояние на пазара - драстичния скок в цените на хранителните продукти, високите сметки за електроенергия и нарасналите разходи за заплати на персонала.

Като конкретен пример се посочва заведение в Благоевград, където цените са се удвоили за кратък период от време. Там един обикновен обяд за двама (салати, основни ястия и безалкохолни) вече излиза около 30 евро. Ресторантьорът Васил Димитров обяснява ситуацията с това, че цените на основните зеленчуци на едро буквално са се преизчислили от лева в евро (например айсбергът е станал от 3,50 лв. на 3,60 евро).

Сменяме менюто с цел да се подберат продукти, които по някакъв начин да могат да влезнат в ценовия диапазон. Може ли да купуваме чушка на 4, 5, 6 евро. Колко да струват едни пълнени чушки каза ресторантьорът Васил Димитров пред БНТ

В други заведения в страната се забелязват подобни стряскащи суми – шопската салата достига 10 евро, а салата "Цезар“ – 13 евро, което отблъсква дори по-платежоспособните клиенти. Самите потребители споделят, че тези нива не са нормални и ще бъдат принудени да ограничат посещенията си.

За да се справят с кризата и да задържат клиентелата си, собствениците търсят алтернативни решения, като например промяна на менюто и замяна на скъпите суровини с по-достъпни компоненти.

От страна на потребителските организации обаче предупреждават, че тези опити за оптимизиране на разходите крият рискове. Габриела Руменова от платформата "Ние, потребителите“ отбелязва две основни тенденции - намаляване на грамажите на порциите, въпреки че в менюто те фигурират със старите си стойности и влагане на по-евтини и некачествени заместители в ястията, които се предлагат на подозрително ниски цени.

Икономистът Елена Ставрова коментира, че настоящото повишение на цените няма как да продължава безкрайно и пазарът в крайна сметка ще се саморегулира. Според нея онези заведения, които не издържат на натиска или останат празни, естествено ще отпаднат от пазара, а на тяхно място ще се появят нови.

В заключение се напомня, че при съмнения за спекула, некоректни практики или неправомерно вдигане на цените, потребителите имат право да подават сигнали към Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Агенцията по безопасност на храните (БАБХ).