Цените на едро на основни храни тръгнаха надолу през изминалата седмица, а някои зеленчуци поевтиняха с над 26 на сто. Спадът обаче засяга тържищните цени, а не тези на щанда в магазина и големият въпрос остава дали и кога намалението ще стигне до портфейла на обикновения потребител, научи репортер на Plovdiv24.bg.

Данните идват от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). Индексът на тържищните цени, който отчита движението на цените на хранителните стоки на едро в страната, се понижава с 2,56 на сто до 2,436 пункта спрямо 2,500 пункта седмица по-рано.

Кои храни поевтиняват и с колко

Най-осезаемо падат цените на сезонните зеленчуци. Тиквичките се сриват с близо 27 на сто и вече се търгуват по 0,84 евро за килограм на едро. Доматите поевтиняват с почти 22 на сто до 1,50 евро, зелето, с над 16 на сто до 0,52 евро, а краставиците с подобен темп до 1,10 евро за килограм. Намаление има и при чушките, зелените падат с над 16 на сто, червените със близо 8 на сто.

При плодовете най-голяма е разликата при черешите, които поевтиняват с близо 20 на сто до 2,30 евро за килограм. По-достъпни стават и ябълките, и лимоните. Срещу тенденцията вървят ягодите, които поскъпват с над 13 на сто до 2,75 евро за килограм.

Поевтиняват и редица основни продукти от ежедневната кошница,кравето сирене пада с 4 на сто до около 6 евро за килограм, кашкавалът "Витоша" с близо 3 на сто, прясното мляко и кравето масло също са по-евтини. Леко намаление има при ориза, лещата и захарта. В обратна посока обаче поскъпват брашното, олиото и киселото мляко, което показва, че спадът не е повсеместен.

Ще го усетим ли в магазина?

Тук е същественото уточнение. Тържищните цени са тези, на които търговците купуват стоката на едро, не тези, които потребителят плаща на касата. Между двете обикновено има забавяне от една до няколко седмици, а в много случаи спадът на едро така и не се пренася изцяло в магазина.

Причината е в надценките. Според наблюдения на синдикатите разликата между цените на едро и на дребно при някои хранителни стоки достига от 19 до над сто процента. Тоест дори когато един продукт поевтинее значително на тържището, крайната цена в супермаркета може да се задържи или да падне далеч по-слабо. Затова сезонното поевтиняване на зеленчуците невинаги облекчава реално семейния бюджет в същата степен.

Какво означава това за потребителската кошница

Стойността на малката потребителска кошница се движи около 61 евро месечно по последни данни ниво, което остава тежко за домакинствата с ниски доходи. Сегашният спад на едро дава шанс тази стойност да се понижи през следващите седмици, особено ако магазините последват низходящата тенденция при зеленчуците и млечните продукти.

Допълнителен фактор е инициативата "Кошница с грижа", по която осем от най-големите търговски вериги се ангажираха с намаления от поне 15 на сто на основни продукти за период от минимум шест месеца. Ако сезонното поевтиняване на едро се наслои върху тези търговски намаления, ефектът върху крайните цени може да стане по-видим именно през летните месеци, когато българската зеленчукова продукция навлиза масово на пазара.

Накратко, посоката е надолу, но дали и колко от това ще достигне до касата, ще покажат следващите седмици. Дотогава най-сигурният начин потребителят да усети разликата остава да следи сезонните зеленчуци и да сравнява цени между обектите, съветват експерти пред репортер на Plovdiv24.bg.