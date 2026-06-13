Националният рекордьор на България в дисциплините 60 метра с препятствия и 110 метра с препятствия Живко Виденов е бил открит и се намира в добро състояние. Това са съобщили негови близки на председателя на Българската федерация по лека атлетика Илиян Пищиков.

По информация на Пищиков Виденов е намерен след подадения по-рано сигнал за изчезването му. Повече подробности по случая засега не се съобщават.

По-рано днес сестрата на спортиста Диана Тодорова съобщи в социалните мрежи, че брат ѝ е в неизвестност от четвъртък, 11 юни 2026 г. По нейни данни последно той е бил видян след служебно мероприятие на федерацията в столичния Парк-хотел "Витоша". Тодорова отправи призив към гражданите за съдействие и молба за информация относно местонахождението му.

В публикацията си тя посочи, че освен Виденов се издирва и бял Volkswagen Caravelle с регистрационен номер СВ 3654 КХ.

Към момента не се съобщават подробности при какви обстоятелства е бил открит лекоатлетът и дали автомобилът също е намерен.